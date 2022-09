Kako bi došao do uzroka, ali i do rješenja problema stalnog magljenja stakala u autu, Zagrepčanin je tražio savjete korisnika Reddita: "Imam problem s konstantnim magljenjem svih stakala u autu. Kako su došli hladniji dani, razumijem da dolazi do magljenja, ali kod mene je to cijelo vrijeme, osim ako ne uključim klimu. Ako i upalim grijanje, stakla se i dalje magle, a čim upalim klimu, počnu se odmagljivati. Stvar je u tome da bih se volio grijati dok se vozim, a ne da se ujutro na 7 stupnjeva morati voziti pod klimom na posao jer inače neću ništa vidjeti. Imate li neke preporuke što da probam? Ne vjerujem da je do mehanike ili elektronike u autu."

Treba otkriti uzrok problema

Većina se složila da prvo treba otkriti koji je uzrok problema: "Imao sam i mačji pijesak u čarapama i odvlaživače i nije baš pomoglo. Treba otkriti otkuda voda ulazi u auto i to je to, pregledaj brtve od vrata i bunkera, pregledaj sve odvodne kanale da nisu zaštopani, prepipaj pod i bunker da vidiš ako je negdje mokro, pogledaj kod unutarnjeg hladnjaka od grijanja. Ako ništa od toga ne pomogne, onda daj otkaz i lezi doma pa neka se on svojoj mami magli ujutro."

"Moguće da ti pušta mali kiler iliti ga grijač kabine. Onda ti isparava antifriz u kabinu i lijepi se za staklo. Antifriz je mastan i teško se skida sa stakla i zato se stakla magle. Provjeri u spremniku je li gubiš antifriz ili ti je mokro ispod nogu. Ako gubiš antifriz, onda moraš kupiti prah za brtvljenje hladnjaka (nemoj kupovati tekućinu, nego baš prašak koji uliješ u puni antifriz spremnik dok je motor zagrijan i pustiš ga da radi 10-tak minuta i pustiš auto na miru tijekom noći)", savjetovao mu je drugi.

Treći ga je pitao: "Mijenjaš li filtar zraka/kabine na svakom malom servisu? Možda se zagušio ako nisi dugo promijenio."

"Vlaga ti je u autu, negdje ti curi voda, pogledaj ispod tepiha i u prtljažniku", rekao mu je jedan muškarac.

Paljenje klime

Zagrepčanin mu je savjetovao da koristi klimu: "Pali klimu. Primarno služi za odvlaživanje, a to što hladi je ispao dobar side-efekt. Grijanje ide u suprotnom smjeru, da povećava količinu vode koju zrak može upiti. Ukratko, auto ti je prepun vlage iz nekog razloga."

"Ljudi zimi gase klimu u autu? Nemoj gasiti klimu, upravo joj je svrha odvlaživanje zraka. Plus što nije dobro za mehaničke komponente da stoje nekorištene cijelu zimu, tj. oko 8 mjeseci na našim prostorima", i drugi se složio da treba koristiti klimu.

Savjeti koji funkcioniraju

Ostali su mu dali iskrene savjete: "Operi stakla iznutra i koristi bilo kakav sprej za auto stakla, samo pazi da nema amonijaka. Otvori zrak da puše izvana, očisti ventove za zrak od mokrog lisca i ostalih cirkusa. Provjeri da ti vratašca koja se otvaraju da vanjski zrak ulazi u auto nisu krepala pa da nisu zapela na zatvoreno. Defrost na stražnje staklo, topli zrak na prednje staklo, topli zrak može u sebe primiti više vlage pa će skinuti maglicu sa stakala. Upali AC i stavi ju na najtoplije. Kompresor možda neće raditi, ali kompresor se ni ne pali ako je vani zima, ipak, ne škodi. Kad parkiraš auto, 3 min prije nego dođeš doma, spusti prozore i neka se auto izrači. Pijesak za mačke ispod sjedala. Pola od ovog napravi i riješio si problem."

"Najčešće se radi o zamašćenim staklima od sredstava za čišćenje kokpita. Iz vlastitog iskustva predlažem unutrašnjost automobila, odnosno kokpit i šajbu s unutarnje strane čistiti vodom koja je pomiješana s alkoholom (može i obična rakija proći, samo ne previše radi mirisa)", savjetovao mu je drugi.

Problem je vlaga: "U autu je prisutna vlaga, koja se nakuplja na staklima i magle se. Riješi se vlage, riješit ćeš i problem. Neke solucije su zavući čarapu (staru neku) napunjenu mačjim pijeskom, ona će upiti višak vlage. Alternativa je premazati stakla nečime što je hidrofobno da spriječiš kondenziranje vlage na staklima, navodno pjena za brijanje čuda radi."

"Odmasti stakla sa spužvicom natopljenom medicinskom alkoholom jer se vlaga hvata lakše na prljavštinu i dok se voziš, ako je motor ugrijan, pusti topli zrak. Klima pomaže kod startanja dok je motor hladan jer dodatno isušuje zrak, ali će ti i dići potrošnju za cca 0,3-0,8 L/100 km ovisno o tipu vožnje", dodao je još jedan muškarac.