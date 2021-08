Iako školske klupe zovu, zabava u Fun Parku Biograd još je u punom pogonu. Kao i opušteno ljeto od kojeg se još ne želimo oprostiti. Iskoristite još toplije vrijeme, krenite u rujanske pustolovine Fun Parka Biograd i prije školskih klupa ludo se zabavite. I nećete zažaliti, jer ćete prije jeseni dobro napuniti baterije i pripremiti se za nove obaveze.

Hello School 04.09-05.09.2021

Pozdrav školi poseban je party za sve školarce, obitelji i sve one koji još prvog vikenda u rujnu žele okusiti dobru zabavu. U Fun Parku Biograd i dalje punom parom rade tematski pogoni Divljeg Zapada, Svemira, Piratskih mora i Jurskog parka. Okušajte se u natjecanjima, zaplešite u pjena partiju, a na kraju zaigrajte popularnu tombolu i tko zna možda prije školskih klupa uz dobru zabavu ponesete kući još i poneku nagradu. Program počinje već od 16 sati i savjetujemo vam isprobate sve atrakcije i uključite se u super zabavna natjecanja:

16.00 sati - pjena party

17.00 sati - natjecanje u jahanju mehaničkog bika

18.00 sati - obaranje ruke

19.30 sati – tombola

Iskoristite jedinstvenu priliku da sa dobrim društvom doživite što više pustolovina i sasvim se opustite. Jer neumorna ekipa iz Blockbustera i dalje će se potruditi da vas dobro zabavi.

Pirates party 11.09.12.09.2021

Nakon programa prije školskih klupa, zabava se seli opet na uzburkana mora. More je još dobro zagrijano kao i pirati koji vas čekaju sa svojim piratskim brodovima u Fun Parku Biograd i zovu u ludu avanturu divljim morima. Okupite posadu i okušajte se u najzabavnijim bitkama na Jadranu. Topovi su dobro napunjeni i spremni da zašpricaju vaše protivnike. Ova zarazna atrakcija nasmijati će vas do suza i dobro osvježiti. I nisu samo topovi sa brodova, koji vas mogu dobro zaliti u opasnom Piratskom zaljevu. Tu su još dvije vanjske pucačke zone i ekipa koja dolazi sa Bumper Boatsa, okruglih čamčića naoružanima sa dobro dometnim topićima. Nakon osvježavajućih bitaka u Piratskom zaljevu, krenite u kuću straha. Ona će vas odmah „smrznuti“, jer vas tu čekaju sakriveni zombie pirati, koji vas žele dobro zastrašiti. Lako ćete je prepoznati, jer je krasi najveća mrtvačka glava sa nožem na Jadranu!. Naravno sve atrakcije raditi će punom parom, pa ukoliko vam još nije dosta osvježenja spustite se u bazen Atlantisom! I dobro ljuljajući piratski brod pružit će vam nezaboravno iskustvo vožnje nemirnim gusarskim valovitim morem. Dakle opasno piratsko more je odlučilo prije jeseni da vas dobro zabavi, a i sve ostale atrakcije koje će punom snagom pratiti ovaj zabavni tempo.

Program počinje već od 16 sati. kada ćete se moći dobro zapjeniti u otkačenom pjena partiju, a potom kreću prava piratska natjecanja! Dobro pripremite ekipu i pokažite tko je najjači u obaranju ruke i potezanju konopa, jer ova super zabavna natjecanja pogodna su za sve uzraste.

Naravno kao i na svakom eventu zabava će završiti sa tombolom, pa savjetujemo da ostanete duže i tko zna možda nakon piratskih avantura osvojite i poneku nagradu!

16.00 sati pjena party

17.00 sati obaranje ruku

18.00 sati potezanje konopa

19.30 sati tombola

Ako želite još pokoju zabavnu uspomenu ponijeti iz Fun Parka Biograd zavirite u Škrinju s blagom. U ovoj trgovini pronaći ćete hi-tech igračke, didaktičke igračke, magnetiće, cool ruksake kao i “uradi sam” komplete za djecu, plišance, šalice, društvene igre, suvenire, koji će vam ostati kao trajno sjećanje na pustolovine u Fun Parku Biograd!

Naravno i ostale atrakcije čekaju spremne za nove pustolovine, a na vama je samo da krenete u zabavne vožnje. Iskoristite još priliku da i u rujnu posjetite ovaj centar dobre zabave i vjerujte nećete zažaliti. Početak rujanske sezone uz obilje smijeha i zabavnih natjecanja donosi i povoljnije pakete ulaznica. Zato skupite ekipu i produžite ljetnu zabavu u najvećem tematskom parku u regiji!