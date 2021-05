Poprililno žustru 'pro et ocontra' raspravu potaknuo je Vedran Đulabić, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu. On je na Twitteru, privatno, napisao: "Nema ovom društvu naprijed dok god je normalno da roditelji na kraju školske godine skupljaju novce za kupovanje poklona tetama u vrtićima, nastavnicima i razrednicima u školi."

'Moja oštrica nije bila uperena prema učiteljima'

Izazvavši brojne reakcije, od odobravanja do osporavanja, Đulabić se na prvotni tvit nadovezao kasnijim u kojem je napisao: "Ako smatrate da je u redu na Balkanu od malih nogu slati poruku da javni zaposlenici trebaju dobiti poklone za to što rade posao za koji su plaćeni, ne mogu vam ja puno pomoći. Ne čudite se plavim kuvertama, jer to su samo znakovi pažnje."

Kada smo nazvali prof. Đulabića da nam dodatno pojasni ono što je napisao u dvjema kratkim objavama, priznao nam je kako nije očekivao da će njegovi tvitovi završiti postati vijest jer ih je, kaže, napisao kao osobno razmišljanje.

"Kada djeca nešto sama naprave kao izraz zahvalnosti svome nastavniku to je OK. Ali zašto bi to morao biti materijalni poklon? To može biti pjesma, slika, mogu djeca nešto zajednički izvesti... i slično. Ne mora se zahvalnost uvijek iskazati materijalnim poklonom", kazao nam je Đulabić dodavši da su i u njegovoj okolini podijeljena mišljenja oko toga.

Ističe kako nije želo reći da su tete u vrtiću i nastavnici u školi korumpirani.

"Naravno da nisu. Moja oštrica nije bila uperena prema njima. No, jesu li to neke subliminalne poruke koje se time usađuju djeci - radije pitajte nekog sociologa", sugerirao nam je Đulabić u kratkom razgovoru.

'Davanje poklona učiteljicama je grupna akcija'

I pitali smo sociologa Dragana Bagića koji smatra da je u izrečenom stavu "preskočeno puno koraka u zaključivanju".

"Prvo i osnovno, besmisleno je govoriti o tome da se time stvara nekakvo koruptivno okruženje kad ono postoji već desetljećima, ako ne i duže. Davanje plavih koverti ne može se povezati s time. Dapače, obrazovanje, pogotovo na tim nižim razinama, u vrtiću i osnovnoj školi, vjerojatno je najslobodnije od toga. Davanje poklona učiteljicama je grupna akcija, dok korupcija podrazumijeva individualne benefite.

Ovdje je riječ o grupnom poduhvatu cijele grupe, učenika nekog razreda, kojim se iskazuje zahvalnost. Da budem jasniji, i ja mislim da to nije neka dobra praksa, ali nema veze s korupcijom. U tome je poanta. Zadaća svakoga, pogotovo u javnom sustavu, jest da svoj posao obavlja maksimalno profesionalno. Trebalo bi uvesti praksu kritike kada netko ne obavlja svoj posao profesionalno, a ne kada to čini", kazao nam je sociolog Bagić.

sociolog Dragan Bagić

'Svakojakih sam primjedbi čuo, ali ovakvo nešto još nisam'

Željko Stipić, profesor hrvatskog jezika i predsjednik školskog sindikata Preporod prilično ogorčeno je reagirao na ono što je Đulabić apostrofirao u svome tvitu. Nazvao je to "lupetanjem" i objasnio nam zašto tako misli.

"Ako je to najveći problem u ovome društvu, onda mi ne da idemo naprijed, nego smo daleko ispred sviju. To je karikaturalno. Stvarno sam čuo svakojakih primjedbi otkad radim u školi i otkako sam u sindikatu, ali ovakvo nešto još nisam čuo. A naročito dati toj tvrdnju težinu da "ne možemo naprijed". Bojim se da se radi o efektnoj doskočici. Želim vjerovati da je tako", kazao je Stipić.

Željko Stipić, predsjednik učiteljskog sindikata Preporod

On smatra da su u pitanju lijepi običaji.

"Kaže se 'bolje da nestane selo nego običaji'. Ljepota je toga što se ljudi, i učenici i roditelji, vezuju uz učitelje. Ja sam se školovao prije 35-40 godina i znam da je bilo uobičajeno na kraju školske godine pokloniti nešto učiteljima, nešto simbolično. Često i nešto što je djelo ruku samih učenika. Naprosto se radi o nekakvom rastanku i uspomenama. To ne znači da mi djecu odgajamo i da im tim primjerom pokazujemo kako u životu stvari treba rješavati plavim kovertama. Ako je to problem za državu, onda stvarno ne znam...", zaključio je Stipić.