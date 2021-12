„Teško je ne vidjeti distopijske elemente u svemu tome“, rezignirano kaže Stephenson, „No ipak se u jednome razlikuje,. U knjizi imate junaka koji spasi svijet. To je ono što se očekuje to je dio forme. A implikacija je da nakon što junak spasi stvar, sve je drugačije i sve će postati bolje. U stvarnom svijetu to se rijetko desi“, zaključuje.