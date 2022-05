Zanima vas posao u casinu, a osobito kako postati croupier, osoba imenovana za stolom žive igre u kasinu koja pomaže u vođenju igre, posebno u raspodjeli oklada i isplate? U ovom intervjuu vam donosimo sve potrebne informacije o poslu croupiera.

Iako ova profesija zvuči egzotično i tajanstveno, u radu croupiera su pogreške neprihvatljive jer je u pitanju značajan novac. O njegovoj sposobnosti ovisi tko će dobiti dobitak, kupac ili casino.

Razgovarala sam s Adrianom Crnogorac iz Cavtata, koja je 16 godina radila kao chiper, croupier, inspektor, blagajnica i slot operater, a 2008. godine je s kolegicom vodila školu za croupiere u hotelu Rixos u Dubrovniku. Adriana nam je otkrila kako se može proći obuka za taj posao, kako je izgledao posao croupiera te koliko se može zaraditi.

NET.HR: Što Vas je privuklo radu u casinu i kako ste se odlučili baš za poziciju croupiera?

CRNOGORAC: Mogu slobodno reći da je ovo zanimanje izabralo mene. 2000. godine sam bila studentica na Veleučilištu u Dubrovniku i trebala mi je dodatna zarada. Prijatelji koji su u to vrijeme radili u casinu su mi predložili da se prijavim za voditeljicu binga.

Moj posao je bila prodaja kartica za bingo i izvlačenje brojeva. Odmah prvi dan sam prošla pokraj stola ruleta i ugledala croupiera. Odmah mi je prošla misao da ja to želim biti. Mjesec poslije je u novinama izašao poziv za školu za croupiere. Tada sam već znala o čemu se radi i bila sam presretna.

NET.HR: Kako se može zaposliti kao croupier u casinu, objavljuju li se natječaji na našim stranicama za poslove?

CRNOGORAC: Croupier se postaje nakon završenog tečaja za croupiere. Trajanje tečaja ovisi o kompaniji i broju sudionika, a najčešće je to mjesec dana. U školi se uče osnove rada sa žetonima, dijeljenje karata i pravila tri osnovne igre u casinu; Black Jack, Roullet i Poker. Tečaj je u Hrvatskoj besplatan, iako se u mnogim zemljama Europe i svijeta plaća.

Ipak sa završenim tečajem se ne postaje odmah croupier. Croupier je u biti zanat. Da bi postao dobar u svom zanatu moraš biti malo i talentiran i imati iskustva. Završeni tečaj je samo upoznavanje s poslom i osnova za daljnji napredak.

NET.HR: Kako je izgledao posao croupiera u casinu? Što je Vaš posao sve obuhvaćao?

CRNOGORAC: Raspodjela rada u casinu je također specifična. Na početku smjene se otvara određeni broj stolova za igru na kojima se croupieri rotiraju tijekom osmosatne smjene. Najčešće na jednom stolu ne smije biti duže od 40 minuta, nakon čega idu na sljedeći stol ili pauzu. Pauza od 20 minuta je u prosjeku svakih 40 minuta do sat vremena, ovisno o broju otvorenih stolova. Pauza je potrebna zbog održavanja koncentracije za stolom jer radimo s novcima i ima dosta računanja.

Posada na brodu je podijeljena u tri kategorije: crew, staff i officiri. Crew se smatra "back of the house" osobljem, dok croupieri spadaju u kategoriju "front of the house". To znači da možemo i smijemo koristiti skoro sve sadržaje na brodu kao i gosti ako smo prikladno odjeveni i nosimo pločicu s imenom.

Casino na kruzeru se smije otvoriti samo kad brod uđe u međunarodne vode, stoga su croupieri svaku luku slobodni, tj. imaju pravo izlaska kao i gosti.

NET.HR: Koliko dugo ste radili u casinu?

CRNOGORAC: U casinu sam s kratkim prekidima radila od 2000. do 2016. godine. Čak sam se i u vrijeme covida vratila na tri mjeseca. U tom vremenu sam prešla skoro sve pozicije u kasinu. Bila sam chiper, croupier, inspektor, blagajnica i slot operater.

2008. godine smo kolegica i ja čak i vodile školu za croupiere u hotelu Rixos u Dubrovniku.

NET.HR: Može li se dobro zaraditi i uštedjeti radom u casinu? Recite nam otprilike u brojkama kolika bi bila zarada croupiera u casinu za mjesec dana?

CRNOGORAC: Te 2000. godine je plaća croupiera bila tadašnjih 1000 DM plus napojnice. Sjećam se da sam bila u šoku jer je moja baka s kojom sam živjela, imala mirovinu oko 2000 kn. U to vrijeme, s obzirom na tadašnji standard su to bili veliki novci, oko 4000 kn. S vremenom, nažalost plaće nisu nešto posebno rasle. Prosječna plaća croupiera u Hrvatskoj je od 6000 do 8000 kuna, ovisno o iskustvu i kompaniji. S obzirom na današnji standard i na noćni rad, to nisu ni približno dobri uvjeti kao nekad.

Na kruzerima je situacija malo drugačija, ugovara se garantirana mjesečna plaća koja je danas oko 1500 dolara (oko 11.000 kuna), ovisno o kompaniji. Krajnji iznos mjesečne plaće ovisi o bakšišu koji si dobio. Bakšiš se na kraju svakog cruisa dijeli u 100% iznosu na sve croupiere jednako.

U vrijeme kad sam ja bila na brodu zarađivala sam od 1600 dolara (oko 11.500 kuna) do 3600 dolara (oko 26.000 kuna) mjesečno. Da budem iskrena, s ušteđenim novcima se nisam vratila jer kada si u Japanu i na Tajlandu ne razmišljaš o tome što će biti sutra. Ipak s obzirom na to da su smještaj i hrana zagarantirani, ako netko želi zaraditi, može lijepo zaraditi. Ugovor se najčešće potpisuje na 6 mjeseci i 6 tjedana.

NET.HR: Koja je razlika rada u casinu na brodu od rada u casinu na kopnu?

CRNOGORAC: Posao croupiera na kopnu i kruzeru se znatno razlikuje. Na kruzeru je sve usmjereno na zabavu gosta. Nema striktnih pravila kao na kopnu, nema kamera. Najvažnije je da se gost zabavi i ako na kraju putovanja u završnom surveyu spomene vaše ime u pozitivnom smislu dobijete i neku malu nagradu od kompanije kao što su besplatna večera u jednom od gostinjskih restorana, slobodan dan, telefonsku karticu.

NET.HR: Recite nam neke zanimljive anegdote koje su se dogodile na Vašem poslu?

CRNOGORAC: Jedna od anegdota je kad sam bila gost u jednom casinu. Točno u ponoć su izvlačili brojeve ulaznica i onaj broj koji je izvučen je sudjelovao u nagradnoj igri. Trebalo je stati za stol od ruleta, odabrati 10 brojeva i baciti kuglicu. Ako taj broj padne, nagrada je 1000 eura. Izvukli su mene. Sva ponosna sam došla jer znam bacati kuglicu i mislila sam da ću sto posto osvojiti novce. Pala je 0. Jedan od brojeva koje nisam izabrala i dobila sam 0. Još jedna predrasuda je pala u vodu da croupieri znaju gdje će pasti kuglica i da to mogu namjestiti.

NET.HR: Kako ste zadovoljni s tim iskustvom? Kakve ste sve benefite od tog posla imali?

CRNOGORAC: Odlazak na brod je bila jedna od najboljih odluka koju sam donijela. Primarni razlog nisu bili novci, već putovanja. Po meni je croupier jedno od najboljih zanimanja na kruzeru.

U tri godine na kruzeru sam obišla skoro pola svijeta. Cijelu Europu, dio južne Amerike i Karibe. Tijekom jednog ugovora smo isplovljavali iz Kine pa sam bila i u Japanu, Južnoj Koreji, Vijetnamu, Tajlandu, Tajvanu, Singapuru i za to sam bila plaćena.