Vladimir Putin pokazao je svoje pravo lice tijekom posljednjih nekoliko godina napadajući Čečeniju, Krim i sada Ukrajinu, a sve u pokušaju da obnovi povijesno rusko carstvo.

Rusija i njezina država prethodnica SSSR imala je više nego pošten udio beskrupuloznih i često brutalnih vođa.

Od vladavine “Ledene kraljice” Ane Ivanovne, koja je izricala užasne kazne ljudima osumnjičenima za “političke zločine” do vladavine “Crvenog cara” Josifa Staljina, Rusi su stoljećima živjeli u strahu.

Ali, najstrašniji od svih bio je Ivan IV Vasiljevič – u povijesti poznat kao Ivan Grozni.

Pokrenuo je krvavi Livonski rat

Njegovi roditelji su umrli kada je on bio vrlo mlad, a dok je Ivan tehnički bio car, ranim godinama njegove vladavine dominirala je vladavina "odabranog vijeća" savjetnika.

Ivanova okrutnost bila je ograničena na hvatanje i mučenje malih životinja dok je bio dijete, ali u dobi od 13 godina, on je nesumnjivo potvrdio svoju moć.

Godine 1543. Ivan je dao uhititi i pogubiti Andreja Šujskog, koji je zapravo vladao Rusijom u njegovo ime. Postoje glasine da je dao raskomadati Andrejevo tijelo i dao ga svojim psima.

Dalje je pokrenuo krvavi Livonski rat, koji nije uspio u nastojanju da proširi rusku vlast na Livoniju - sada baltičke države Estonije i Latvije - ali sukob je povećao Ivanovu moć u njegovoj vlastitoj zemlji.

Ivan je bio jako paranoičan

Prve godine Ivanove vladavine obilježile su čak pozitivne reforme i modernizacija. Naručio je izgradnju znamenite katedrale sv. Vasilija, koja je i danas ikona moskovskog horizonta.

No, također se priča da je oslijepio arhitekta katedrale, Postnika Yakovleva, tako da više nikada nije mogao dizajnirati nešto tako lijepo.

Ivan je bio jako paranoičan - možda opravdano, s obzirom na to da se vjeruje da su njegova vlastita majka i tri njegove supruge bile nasmrt otrovane.

Kako je rastao, Ivanova moć i paranoja su se povećavali. Odvažnim potezom najavio je abdikaciju 1564., tvrdeći da ne može nastaviti kao car zbog financijskog propusta ruskih svećenika i aristokrata.

Uspostavio je prvu rusku tajnu policiju

Tadašnja aristokracija bojala se narodnog ustanka ako se car smijeni i molila je Ivana da se vrati. Pristao je, ali samo pod uvjetom da mu se dodijeli apsolutna vlast. Zahtijevao je pravo osuđivati i pogubiti izdajnike i zaplijeniti njihova imanja bez konzultacije s bilo kojom drugom vlašću.

Ivan je nastavio uspostavljati Opričninu, prvu rusku tajnu policiju, i njome je terorizirao rusko plemstvo da se pokori.

Ali Ivan je bio savršeno sposoban stvoriti vlastiti teror. Iako bi se naslov “Ivan Grozni” mogao prevesti kao “moćan” ili “strašan”, Ivan je tu titulu definitivno zaslužio. Pogubio je, protjerao i ponizio istaknute članove aristokracije i uvelike povećao novčane danke koje su morali plaćati preostali posjednici.

Ivan je posebno mrzio moćni grad Novgorod, smatrajući da su njegovi čelnici sklopili dogovor s Poljskom, te je naredio opričninima da kazne stanovnike. Vjeruje se da je čak 15.000 ljudi umrlo u petotjednom pokolju u Novgorodu 1570. godine.

Pretukao snahu, ubio sina i unuče

Ivanova je vojska pokupila vodeće gradske trgovce i mučila ih za informacije o dogovoru velikaša s poljskim kraljem. Spaljivali su zatvorenike "pametnom napravom za paljenje vatre" zvanom roštilj, ili su ih jednostavno pekli na vatri.

Žene i djeca svih dobi vezani su i bačeni s visoke obale u zaleđenu rijeku Volhov, gdje su bili zarobljeni pod ledom. Ivanovi vojnici patrolirali su vodom u čamcima, naoružani udicama, kopljima i sjekirama, dokrajčujući preživjele.

Godine 1581. Ivan, koji je tada imao oko 51 godinu, pretukao je svoju snahu jer je bila odjevena u ono što je on vidio kao pretjerano otvorenu haljinu. U to je vrijeme bila trudna i napad je doveo do pobačaja. Ivan je ubio vlastito nerođeno unuče.

Njezin suprug, Ivanov najstariji sin Ivan Ivanovič, bijesno je reagirao, a kako su se otac i sin svađali, Ivan je svog sina udario štapom po glavi i ubio ga.

Rusija je ostala u ruševinama

Osamdesetih godina 15. stoljeća, zbog narušenog zdravlja, Ivan je postao opsjednut smrću. Doveo je vještice i gatare da ga tješe, ali ništa nije moglo odgoditi neizbježno.

Umro je 18. ožujka 1584. prepustivši kraljevstvo svom sinu Feodoru, čija je kaotična vladavina kulminirala u katastrofalnom vremenu nevolja i dovela do uspostave osuđene dinastije Romanov.

Ivan je uništio svoju državu, a osobno ubio i vlastitog nasljednika i unuka. Rusija je ostala u ruševinama, ekonomski i socijalno, ali u posljednje vrijeme Ivanov ugled je porastao.

Kip Ivana Groznog u gradu Oryolu

Staljin je bio veliki Ivanov štovatelj, rekavši da bi sovjetski povjesničari trebali hvaliti ulogu jakih vođa. Godine 2003. pokrenut je pokret za proglašenje Ivana svecem u Ruskoj pravoslavnoj crkvi.

Godine 2016. u gradu Oryolu postavljen je kip Ivana Groznog – prikazan na konju i u punim carskim regalijama.

"U tom kipu ima puno politike", rekao je Andrej Minakov, voditelj lokalnog povijesnog muzeja Oryol. “Stvarnost onoga što je radio kao vladar, bez njegovih osobnih karakteristika, nekima je možda privlačna.”

Postoji jasan nagovještaj da je u Putinovoj Rusiji imidž snažnog vođe koji ne bi stao ni pred čim da proširi granice svoje zemlje opet nešto što se slavi i veliča.