Zbog rastućih napetosti između Ukrajine i Rusije, ili kako je to formulirao "pi*darije na istoku Europe", koja, prema njegovu sudu, stvara "savršenu priliku za idiote poput Dodika da rasklimaju BiH do kraja"

HReditovac je pitao Hrvate bi li "ostali krvariti za ovu vuko*ebinu" ili uzeli kartu "za neku pećinu u Schladmingu". Njegov izbor se da naslutiti: "Realno, tko bi krvario za ovaj cirkus od države koji trenutno imamo?"

'Samo čekam pravi trenutak'

Odgovori su se brzo počeli cinično šaliti s hrvatskom zbiljom i ekplozijom branitelja.

"O'šo u vojsku i jednu večer dok pijem i kartam s društvom, propucao bih si stopalo. Umirovio se u dvadesetima i ostatak života ne bih ništa radio. Svima bih pričao da sam ranjen na bojištu. Kasnije bih tražio stan od države", komentirao je jedan HReditovac , a drugi se nadovezao planom za koji ne treba čak ni metak u nozi.

"Ja trpim slijepo crijevo već neko vrijeme i čekam pravi trenutak. Može se reći da je to moj metak u stopalu. Za dvadesetak godina bi mogli na čvarke da se prisjetimo ratnih dana.", ironičan je,

Nema te države ni ideologije...

Drugi upravo u braniteljima vide rješenje.

"Ma ja sam siguran da bi se ovih pola milijuna već postojećih branitelja odmah javilo u službu, tako da nema potrebe da idem još i ja. Ipak će netko trebati zarađivati za sve te silne mirovine", kaže.

Oni koji su ozbiljnije odgovarali, uglavnom se slažu kako ne bi išli u rat.

"Ne postoji ta država ni ideologija za koju bih bio spreman ići u rat. Da se kojim slučajem dogodi da do rata dođe, ja bih bio dezerter i time bih se hvalio okolo. Da idem ginuti za ambicije nekog starog prdonje? Ne, hvala."

"Iskreno ne znam što bih ti odgovorio. Moji su sudjelovali u Domovinskim ratu, a više su doživjeli nepravde u Hrvatskoj nego u Jugoslaviji.", kaže drugi.

'Budi čovjek, nisi sam na svijetu'

No, bilo je i onih koji ističu: "da su svi tako razmišljali '90-ih..."

"Ja to gledam ovako - tu sam kuću gradio, imam obitelj i prijatelje, živim cijeli svoj život ovdje pa koliko god teško bilo, ostat ću to braniti. Ako bude veći rat, ionako nemaš kamo pobjeći, prije ili kasnije će rat doći do tebe, a kao stranac u nekoj drugoj državi mislim da se neću bolje provesti.

Ovdje barem imam razlog koji me drži i čvrsto čuva na zemlji. Mrzim kad mi ljudi pričaju kako je ovo vukoje*ina, a živiš tu i radiš; pa odi van, čovječe, danas je barem to lako, kaj ke*aš po zemlji u kojoj živiš i radiš? Da ti nije dobro, otišao bi trbuhom za kruhom.

Nisam član nikakve partije ili zločinačke organizacije i zato je sve kaj radim teže. Boli me kad mlađa ekipa priča kako je to sve za ku**c. Je, ali budi čovjek prije svega, nisi Pale sam na svijetu, pomaži drugima, ne bježi od posla i suočavaj se saproblemima", zaključuje.