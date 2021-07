Tko ne voli započeti dan uz miris i gutljaj fine kave? Takvi su rijetki jer je običaj ispijanja jutarnje kave prije početka svih dnevnih obaveza duboko ukorijenjen u tradiciju i za većinu ljudi jutarnja kava predstavlja ritual nakon kojeg sve ide nekako lakše. Kavu pijemo i tijekom dana, zbog druženja i iz navike, no jako je mnogo ljudi koji pripremaju kavu čim ujutro ustanu iz kreveta.

Ljudi koji su prave kavopije, oni koji ne mogu započeti dan bez gutljaja ovog moćnog napitka, dali su nam primjere kako su im izgledala jutra u kojima su preskočili pijenje kave. Kod onih kojima je kava važan korak za jutarnje razbuđivanje, mnogi kažu da ih cijeloga dana boljela glava ili su bili nervozni, a neki smeteni i slabe koncentracije. Međutim, nekima koji su dan započeli bez jutarnje kave znale su se dogoditi doista neuobičajene situacije.

Urnebesna iskustva

„Davno, tek sam počela raditi i naravno, nisam čula budilicu. O kavi ne moram ni govoriti da je izostala. Zbrda, zdola, obukla sam se i trkom krenula prema autobusnoj stanici. Srećom, bus je upravo dolazio. No, ulazivši u vozilo na svoj užas ugledala sam na nogama dvije različite cipele! Jedna je bila crne boja, a druga crvena! I ne samo to, već je i broj cipela bio različit; 37 i 38, ali i visina potpetice!!! E, da sam popila prvu jutarnju kavicu kako Bog zapovijeda, ne bi doživjela ovu noćnu moru! A kako sam se osjećala kada sam stigla u firmu i kad se vijest o „novom trendu obuće“ brzinom munje proširila firmom, ne trebam posebno opisivati! S posla sam išla u borosanama koje sam uspjela izmoliti od čistačice“, samo je jedno iskustvo kako to može izgledati. Mnogo je i onih koji su na noge obuli dvije različite čarape, nekima se dogodilo da izađu iz stana u kućnim papučama, nekolicina je izašla bez čarapa, a jedan gospodin „uspio“ je zaboraviti odjenuti hlače!

Ima i onih koji su bez popijene prve jutarnje kave otišli na posao nepočešljani, sa samo pola obrijane brade, neki su majicu ili košulju odjenuli naopačke, a dok su tumarali po stanu pokušavajući se spremiti nerijetko su se zabijali u štokove. Slaba koncentracija i smetenost je česta posljedica preskakanja jutarnje kave pa se nekima znalo dogoditi da izašli su iz kuće i pritom zaboravili uzeti ključeve, novčanik ili dokumente. Jedan od ljudi koji je s nama podijelio svoja jutarnja iskustva bez kave nije mogao pronaći gdje je parkirao auto.

Jutarnja kava ne nedostaje samo ljudima nego i njihovim kućnim ljubimcima. „Imam papigu i ona sa mnom pije kavu. Ja nisam ni skuhala, a ona već došla maziti se i čudno me pogledala kad je vidjela da nema kave. Letjela je u kuhinju i natrag nekoliko puta, sve dok nisam shvatila da nisam skuhala kavu. Bila je sretna kad sam ju potom skuhala i kad je dobila keksić namočen u kavu“, prepričala je jedna od ispitanih u istraživanju.

Među pravim kavopijama mnogo je i mrguda koji bez jutarnje kave ne žele s nikime komunicirati. Jedan čovjek je priznao da se posvađao sa suprugom, a jedna gospođa se pak posvađala baš sa svima oko sebe, a jedna je čak e-mailom podnijela zahtjev za razvod braka jer joj je suprug odmah ujutro „dignuo tlak“!

Više od običnog napitka

Kako bismo preciznije ispitali navike pijenja kave u Hrvatskoj, Franck je u svibnju ove godine, u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta Hendal proveo istraživanje na uzorku od 500 ljudi, a rezultati istraživanja bili su vrlo zanimljivi. Naime, 41 posto ispitanika za sebe je izjavilo da su spavalice koje ne mogu započeti dan bez jutarnje kave. Iako su druženje i navika vrlo važni motivi koje ispitanici povezuju s uživanjem u omiljenom napitku, ipak je čak 62 posto izjavilo da kavu pije u svrhu razbuđivanja. Od svih sudionika u istraživanju kojima je razbuđivanje važan faktor zbog kojeg piju kavu, velika većina od 81 posto ne propušta prvu jutarnju kavu. No što ako se to ipak dogodi? Ako preskoče prvu jutarnju kavu, 52 posto ispitanih kaže da ima problema s koncentracijom, 51 posto se žali na manjak energije, za čak 50 posto ispitanih dan će krenuti naopako, velikih 46 posto za sebe kaže da je bez jutarnje kave mrgud, a čak 43 posto ispitanika kaže da bez kave ne zna za sebe.

Osim samog pijenja jutarnje kave, mirisa i okusa, istraživanje je pokazalo da je jako važan i sam način pripremanja. Kod sudionika u istraživanju kojima je prva jutarnja kava bitna u procesu razbuđivanja, čak 97 posto je istaknulo da su im jako važni miris i okus, a za 77 posto ispitanik važna je i brzina pripreme. Međutim, 2/3 ispitanika navodi i važnost samog rituala pripremanja kave dok 38 posto priželjkuje da im netko drugi pripremi kavu.

Upravo za ljude kojima je važna brzina pripreme, ali i za one koji bi radije da im netko drugi skuha kavu, Franck je razvio Franck Cremu, 100% mljevenu kavu bez dodatka instanta, koja se može pripremati na tradicionalan način kuhanjem u džezvi, ali u situacijama kada vam se jako žuri, Franck Crema bit će jednako ukusna i djelotvorna ako je samo prelijete kipućom vodom. Ova vrsta kave pokazala se kao pun pogodak i najbolje rješenje među sudionicima u istraživanju, od kojih je 77% istaknulo da im je važna brza priprema jutarnje kave, ali jednako tako bogat okus i aroma fine turske kave. Istraživanje je pokazalo da je 78 posto kavoljubaca pozitivno ocijenilo koncept Franck Crema, a prosječna ocjena za kavu Franck Crema na istraživanju iznosila 4, što znači da se kava svidjela većini ispitanika.

*Sadržaj nastao u suradnji s Franckom.