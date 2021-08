Neki ljudi rođeni su "pod sretnom zvijezdom", no postoje i oni koji ma što da naprave rijetko da im išta ide od ruke. Portal MSN donosi popis horoskopskih znakova koji baš nemaju sreće u životu.

Djevica

Djevica je nesretna kada je u pitanju kontrola stvari i pojava. Ona voli sve planirati i plaši se i najmanje promjene, pa joj zato promiču prilike za napredovanje. No, kada bi se samo malo opustila, mogla bi iskoristiti prilike koje joj nude promjene na bolje.

Škorpion

Njega obilježava potpuni kaos. Nevjerojatno je kako ovaj znak može tako često biti nesretan. Život Škorpiona je kaotičan, ali ipak mu odgovara. To je zato što mu to omogućuje da izgradi karakter, da se posloži i postane sve jači svakim danom. Ovaj znak nije baš sretan, ali nikada ne odustaje.

Jarac

Jarac se radije oslanja na svoj naporan rad i ne vjeruje u sreću. On ponekad ipak izgradi svoju sreću, no život mu rijetko nudi takve prilike.

Rak

To je znak koji posvuda vidi zlo i ima problema s izlaskom iz svoje zone komfora. To su barem dva dobra razloga zašto je nesretan. Kako bi izbjegao razočaranje, Rak općenito izbjegava promjene. Zapravo, toliko je pesimističan da nikada neće iskoristiti svoje prilike i uvijek dopušta da one prođu.

Vodenjak

On beznadno traži prilike. Za razliku od mnogih drugih horoskopskih znakova, Vodenjak se zna nositi s promjenama. Takve ga situacije najviše motiviraju, do te mjere da ih traži. No, problem je u tome što se nigdje ne zadržava dovoljno dugo kako bi iskoristio prilike koje mu se nude.