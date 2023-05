Stjepan Ivan Horvat, svećenik Družbe misionara Krvi Kristove, objavio je viralan status u kojem podsjeća roditelje da trebaju misliti na svoju djecu te da ona nisu kriva.

Djeca nisu kriva

Na svom Facebook profilu je objavio: "Vaša djeca nisu kriva za loš dan koji ste imali. Vaša djeca nisu kriva za probleme vašeg partnera. Vaša djeca nisu kriva za vaše frustracije ili loše trenutke na poslu.Vaša djeca nisu kriva za rane iz djetinjstva. Vaša djeca nisu kriva za vašu tugu i strahove, vaše slomljeno srce. Došla su vas izliječiti i naučiti voljeti na način koji niste mogli zamisliti. Došla su vašem životu dati smisao koji možda prije nije imao, naučiti vas kako biti jaki i otporni."

"Naučiti vas boriti se i ići naprijed svaki dan. Naša je dužnost pružiti im stabilno djetinjstvo, puno poljubaca, zagrljaja i prisutnosti. Posrćemo i padamo, ali moramo znati očistiti svoje rane i zamoliti za oprost. Učiti biti mame/tate na dnevnoj bazi nije lako. Važno je učiti se boriti protiv umora, tuge, strahova i neriješenih situacija. I zato budite prisutni u njihovim životima, puni ljubavi prema svojoj djeci. U njima će ostati ljubav koju smo im dali u djetinjstvu. To je ono najvrjednije što im ostaje za cijeli život", zaključio je.

Viralna objava

Objava je skupila više od 3600 lajkova, a mnogi vjernici su komentirali objavu svećenika. Patera Ivana Stjepana Horvata na Facebooku prati više od 178 tisuća pratitelja.

"Istina, svaku grešku ćete vidjeti kad djeca odrastu, no i mi sami smo odrastali u kojekakvim uvjetima. Teško je van iz tog kruga. Zato je puno samosavladavanja prvi korak", "Današnji tempo života nam nameće mnogo grešaka koje radimo, a za sve to, svu krivicu nesvjesno ili svjesno prebacujemo na one najranjivije, one koji nisu ništa krivi, a to su naša djeca, zastanimo i sami sebe upitajmo je li to u redu, i zaštitimo ovo naše blago koje se nasmije i kad je teško, naša djeca", "Posljedice zanemarivanja i zlostavljanja nose za sav život. Rijetki se oporave, ali nikad potpuno jer tu je slomljeno srce", bili su neki od komentara.