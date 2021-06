Anonimni muškarac na Redditu je progovorio o bizarnoj situaciji koju je doživio kod kuće te je zatražio savjet drugih korisnika.

Naime, on i supruga primili su 18-godišnjeg nećaka jer je imao problema s majkom, dok ostatak rodbine živi predaleko od njegove škole i posla. Par je rado pomogao mladiću, no njegov tetak je jednoga dana shvatio da krade od njega. No, ono što je krao zaista je iznenađujuće.

"Posljednjih mjeseci počeo sam primjećivati da mi nestaju bokserice kada god sam trebao staviti rublje na pranje. Pomislio sam da je to čudno, no nisam previše razmišljao o tome. No, toliko ih je nestalo da sam morao kupovati nove bokserice jer nisam imao pojma gdje su. Moja žena mislila je da ih gubim tako što ne obraćam pozornost na njih", opisao je korisnik Reddita.

"Onda sam otišao u gostinjsku sobu u kojoj odsjeda moj nećak. Tražio sam nekakav pribor koji držimo u ormaru, a onda sam u jednoj od ladica našao vreću za rublje. Sve moje bokserice bile su tamo. Nisam mogao vjerovati", dodao je.

Krije razlog krađe rublja

Rekao je ženi što je našao, a ona je bila podjednako zbunjena. Par je smjesta odlučio porazgovarati s nećakom koji se isprva pravio glup, no onda su mu dali do znanja da su pronašli prljavo rublje u njegovoj sobi.

"Bio je to neugodan razgovor. On je poricao da je uzeo bokserice, a onda kada je napokon priznao nije htio reći zašto je to činio. Iskreno, osjećam se obeščašćeno. Kopao je po mojoj košari za rublje i vadio donje rublje tko zna koliko dugo, skrivao ga u sobi iz samo njemu poznatih razloga. Supruga je bila uz mene kada sam joj rekao da mi nije ugodno da i dalje odsjeda kod nas pa smo ga poslali natrag kod majke", objasnio je muškarac.

Ženina obitelj uzrujana je zbog cijele situacije. Iako priznaju da je mladićevo ponašanje odvratno, tvrde kako nije krao novac i da ga zbog toga nisu trebali izbaciti.

"Supruga je najviše nadrljala jer se radi o njezinoj obitelji i žao mi je što se našla usred ovoga. Ipak, nije mi ugodno da je kod nas i da radi ono što radi. Jesam li ispao pokvaren?", upitao je korisnike Reddita.

'Treba pomoć'

Stotine ljudi odgovorili su mu da je opravdano izbacio nećaka.

"Tvoja reakcija je potpuno opravdana", "Da se radi o donjem rublju tvoje žene, pretpostavljam da bi cijela obitelj bila na nogama i zvala ga perverznjakom, ali samo zato što se radi o tvojem donjem rublju trebali biste biti u redu s tim? Drugi problem je što je čuvao prljavo rublje, baš odvratno", "Nećak tvoje supruge treba pomoć, a tvoj osjećaj neugode je sasvim opravdan. Kao 18-godišnjak trebao bi se znati ponašati primjerenije", neki su od komentara.