Katie je pozvala kolege vozače da ne postanu žrtve iste pogreške i poželjela osvijestiti druge.

Manje poznate pogreške u vožnji mogu iznenaditi vozače, a one mogu uzrokovati padove na tehničkom pregledu ili još gore, novčane kazne. Iako se dodaci u automobilu, kao što su naljepnice i osvježivači zraka mogu činiti bezopasnima, jedna žena je rekla da ti proizvodi mogu uzrokovati probleme kada treba odvesti automobil na tehnički pregled.

Mala pogreška

Nakon lošeg iskustva, vozačica je na svom TikToku podijelila video upozoravajući ostale vozače da budu svjesni njezine pogreške. Rekla je da je postavljanje pojačivača mirisa da visi na retrovizoru značilo da je prekršila pravila. Kako bi i drugi to znali, Katie je rekla ostalim vozačima da pripaze i ne prođu i oni isto.

"Naučena lekcija - ne zaboravite skinuti osvježivač zraka s automobila kada ga vozite na tehnički pregled”, objasnila je i podijelila video dokumenta iz Agencije za standarde vozača i vozila iz Ujedinjenog Kraljevstva u kojima je detaljno objašnjen razlog neuspjeha tehničkog pregleda. Na papiru piše: "Odmah popraviti (veće nedostatke). Pogled vozača na obvezno vanjsko ogledalo značajno pogođeno središnjom prednjom zaprekom (miris zraka za retrovizor)".

Velike kazne

Katie bi se mogla iznenaditi jer bi zbog tog nedostatka mogla biti kažnjena s 1000 funti (8700 kuna) i tri kaznena boda. Iako nije protuzakonito voziti s velikim osvježivačima zraka, to bi moglo dovesti do kazne od 100 funti (870 kuna) na licu mjesta ako se utvrdi da zaklanjaju pogled.

Upozorenja, izdana u Zakonu o cestovnom prometu u Ujedinjenom Kraljevstvu, nalažu da vozač ne smije upravljati vozilom ako mu je na bilo koji način zapriječen pogled na cestu. Zakon o cestovnom prometu kaže "nitko ne smije upravljati motornim vozilom na cesti ako se nalazi u takvom položaju da ne može imati potpuni pregled ceste i prometa ispred” te da “vjetrobranska stakla i prozori moraju biti čisti i bez prepreka za vid." Vješanje ukrasa s retrovizora ili korištenje naljepnica za uljepšavanje vašeg automobila također bi moglo utjecati na isplatu osiguravajućeg društva ako ste sudjelovali u nesreći.

Većina ljudi je otkrila da su se šokirali, a neki su čak priznali da su napravili istu pogrešku. "Nikad me nisu srušili na tehničkom i uvijek sam ostavljao osvježivače zraka", rekao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "To je užasno, iz servisa su mi uklonili moj prije tehničkog. Nisam ni znao da to nije dopušteno sve dok ga nisam vidio na sjedalu."