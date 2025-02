Gore od filma katastrofe: Simulacija udara Mjeseca u Zemlju izazvala strah kod gledatelja

Na YouTube kanalu MetaBallStudios objavljena je zastrašujuća simulacija koja prikazuje što bi se dogodilo kada bi Mjesec udario u naš planet. Nakon što su pogledali snimku, ljudi su komentirali kako im je ulila veći strah u kosti od bilo kojeg holivudskog filma katastrofe.

Ova simulacija je objavljena nakon što je objavljena informacija da asteroid 2024 YR4, nazvan "ubojica gradova", zaista prijeti sudarom s Mjesecom ili Zemljom, piše LadBible.

Kada bi taj asteroid, kako se sada predviđa zaista udario u naš planet, posljedice bi bile katastrofalne. Znanstvenici predviđaju da bi se potencijalni sudar mogao dogoditi 2032. godine, samo tri godine nakon što bi i asteroid "Bog kaosa" mogao udariti u Zemlju.

U sklopu tih istraživanja i proračuna eventualnih posljedica takvog udara, Alvaro Gracia Montoya iz tima MetaBallStudios objavio je snimku koji prikazuje što bi se dogodilo ako asteroid udari u veliki grad – konkretno na Manhattan. No, ovo nije jedina simulacija kojom se tim MetaBallStudios bavio kada su u pitanju svemirski događaji koji mogu utjecati na život na Zemlji.

Šanse Mjesec zaista udari u Zemlju

Odnos između Zemlje i Mjeseca nije samo blizak, već je i od ključne važnosti za život na našem planetu. Mjesec pomaže stabilizirati Zemljinu rotaciju, što doprinosi relativno stabilnoj klimi. Također, njegova gravitacija kontrolira plimu i oseku, stvarajući prirodni ritam koji je tisućama godina usmjeravao ljudsku civilizaciju.

Prema izvješću Forbesa takav udar, ako bi do njega ikada i došlo, mogao bi se dogoditi tek za 65 milijardi godina. Kad bi se to nekim čudom dogodilo za našeg životnog vijeka, posljedice bi bile nezamislive. Srećom takve šanse ipak ne postoje. No simulacija je ipak izazvala strah kod onih koji su ju vidjeli.

Tim MetaBallStudios prikazao je što bi se moglo dogoditi, iako bez preciznih znanstvenih izračuna, naglasili su. Simulacija prikazuje Mjesec kako se zastrašujućom brzinom približava Zemlji, prelazeći udaljenost od 336.000 kilometara u samo nekoliko minuta. Kako se približava, dolazi do katastrofalnih poremećaja plime i oseke – rijeka Hudson počinje preplavljivati Manhattan, nakon čega ubrzo nastaje golemi tsunami koji preplavljuje cijeli otok i ruši zgrade pred sobom poput dječjih kockica samo snagom vode i jakih vjetrova. Nakon toga, kako Mjesec gotovo dodiruje površinu, Zemljina kora puca, a planet se pretvara u užarenu vatrenu kuglu.

Simulacija završava prikazom iz svemira – astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) svjedoče gigantskim eksplozijama dok se Mjesec i Zemlja sudaraju, a planet nestaje u plamenu.

Mnogi su pratitelji ostali zaprepašteni viđenim. "Nijedan film katastrofe nije nije mi izazvao toliku jezu i bespomoćnost kao ova simulacija", napisao je jedan korisnik, a drugi je komentirao: "S pravim budžetom i opremom mogli biste napraviti CGI remek-djela. Svaka čast!"

"Zamislite kako bi bilo astronautima da iz svemira gledaju trenutak kada Mjesec udara u našu planetu – zastrašujuće", glasio je jedan komentar. Mnogi su gledatelji simulacije zaključili kako su prizori s ove simulacije strašniji od brojnih horor ili filmova katastrofe.

