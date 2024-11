Naizgled jednostavan matematički zadatak zbunio internet: 'I dalje ne razumijem'

Jedan matematički zadatak zadao je pravu glavobolju mnogim pratiteljima TikToka. Ova zagonetka se na prvi pogled doima komplicirana, no zapravo je vrlo jednostavna za riješiti.

LAD Bible piše da je zadatak osmišljen kako biste mogli testirati vaše matematičke sposobnosti, no mnoge je zbunio. Objavila ga je jedna mlada profesorica matematike koja ima TikTok račun pod imenom your.big.brain.tutor.

"Jedan broj je pet veći od drugog broja. Tri puta veći plus dva puta manji je 30. Odredite brojeve", rekla je te je objasnila da veći broj koji je "pet veći od drugog broja" je "x", tako da x mora biti jednako "pet plus y". To bi značilo da bi 3x+2y bilo jednako 30, a profesorica je upotrijebila "metodu zamjene" pri rješavanju zadatka.

Zbroj iznosi 3(5+y)+2y=30, a budući da je tri puta pet 15, to je znači da je 15+5y jednako 30, a ako izbacite 15 s obje strane te jednadžbe, onda je 5y=15, tada to dijelite s pet da biste pronašli vrijednost y, što je tri.

Ako je y tri i x je pet više od y, tada x mora biti osam.

Osam pomnoženo s tri je 24, a dva pomnoženo s tri je šest, a sve to zajedno dobijete 30 i utješno saznanje da ste dobili točan odgovor.

Mnogi tiktokeri su u komentarima otkrili da još uvijek ne shvaćaju zadatak.

"Ljuti me to što si rekla da je jednostavno", "Još uvijek ne shvaćam", "Zbog ovakvih zadataka mrzim one s riječima", "Rekla si da je super jednostavno, a onda si počela govoriti drugim jezikom", istaknuli su.

