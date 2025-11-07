Granica između čovjeka i robota nikad nije bila tanja: 'Nema šanse da je ovo moguće'

Kineska tehnološka tvrtka Xpeng predstavila je na svom godišnjem događaju AI Day drugu generaciju humanoidnog robota IRON. Njegova iznimno realistična pojava i kretanje potaknuli su brojne rasprave na društvenim mrežama, pri čemu su mnogi korisnici izrazili sumnju radi li se doista o robotu ili o osobi u kostimu.

Tijekom predstavljanja, ženska verzija robota prošetala je pozornicom, što je izazvalo snažne reakcije. Zbog velikog broja online komentara koji su dovodili u pitanje autentičnost robota, izvršni direktor He Xiaopeng morao je javno potvrditi da se radi o stroju, a ne o čovjeku, prenosi Digitec.

Reakcija na sumnje javnosti

Rasprave su se brzo proširile kineskim društvenim mrežama. "Ova situacija naš tim za robotiku istovremeno oduševljava i zabavlja. Neki ljudi jednostavno ne mogu vjerovati koliko se brzo svijet mijenja", komentirao je He Xiaopeng na društvenoj mreži.

Kako bi otklonio sumnje, Xiaopeng je objavio neuređeni videozapis s detaljnim prikazom robota, ističući tehničke elemente poput zglobova na rukama i mikrofona. Naglasio je i kako se u blizini robota može čuti rad ventilatora za hlađenje. Uz video je podijelio i komentar korisnika koji je usporedio IRON-ovo kretanje s konkurencijom: "Teslin robot ne može hodati ovako glatko – nema šanse da je ovo moguće."

Kupci će moći birati robote različite građe

IRON je dizajniran s ciljem oponašanja ljudsku anatomiju i pokrete. Visine 178 cm i težine 70 kg, njegove dimenzije odgovaraju prosječnoj odrasloj osobi. Ključni elementi konstrukcije uključuju humanoidnu kralježnicu, bioničke mišiće sposobne za istezanje i stezanje te fleksibilnu sintetičku kožu.

Robot ima 62 aktivna zgloba za izvođenje složenih pokreta, poput održavanja ravnoteže na neravnim površinama. Ruke imaju 22 stupnja slobode pokreta, što omogućuje precizno rukovanje predmetima različitih veličina. Glava je opremljena zakrivljenim 3D zaslonom za prikazivanje izraza, a napajanje osigurava napredna all-solid-state baterija.

IRON-ov sustav temelji se na tri interna Turing AI čipa, ukupne snage 2250 TOPS (bilijuna operacija u sekundi), što mu omogućuje brzu obradu vizualnih i zvučnih informacija. Pokreće ga Xpengov VLA 2.0 (Vision-Language-Action) model umjetne inteligencije, koji robotu omogućuje učenje, rasuđivanje i interakciju s okolinom u stvarnom vremenu.

Uz tri Asimovljeva zakona robotike, Xpeng je uveo i četvrti: "Privatni podaci ne napuštaju robota." Ovim načelom tvrtka jamči zaštitu privatnosti korisnika koji su u interakciji s robotom.

Prema riječima direktora, filozofija tvrtke je "ne stvarati robote, već ljude". Cilj je olakšati integraciju robota u društvo kroz personalizaciju pa će kupci moći birati različite tjelesne građe i proporcije, slično kao pri konfiguraciji automobila.

Početna primjena robota IRON planirana je u Xpengovim prodajnim salonima za interakciju s kupcima. Početak masovne proizvodnje očekuje se krajem 2026. godine, nakon čega bi humanoidni roboti trebali postati dio industrijskog i uslužnog sektora.

