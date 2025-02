Ne planira stati: Njegovi eksperimenti za zaustavljanje starenja šokiraju javnost

Bryan Johnson (47) je krenuo u misiju poništavanja učinaka starenja. Na godinu troši oko 2 milijuna dolara kako bi preokrenuo proces starenja, a sada pokušava pomladiti i svoj penis, prenosi LadBible.

"Project Blueprint", ovaj biohaker, pokrenuo je nakon zdravstvene krize 2020. godine, a njime pokušava zaustaviti starenje pa čak i preokrenuti taj proces. Redovito prati stanje svih organa u svom tijelu kako bi maksimalno preokrenuo biologiju.

Svakodnevno uzima na desetke dodataka i pridržava se stroge prehrane s uvijek istim obrocima, dok tim liječnika pomno prati svaki njegov korak.

Pomlađivanje penisa

Jedan od najneobičnijih elemenata njegovog programa je detaljan režim pomlađivanja penisa, za koji tvrdi da mu je značajno smanjio biološku dob spolnog organa.

Ne bilježi samo vlastite podatke o erekcijama, već ih uspoređuje s rezultatima svog 19-godišnjeg sina, što je izazvalo brojne rasprave. Prema njemu, ovo je ključno jer muškarci s erektilnim problemima imaju 70% veći rizik od prerane smrti.

Također smatra da su noćne erekcije nužne za očuvanje zdravlja penisa, jer omogućuju redovitu cirkulaciju kisikom bogate krvi, čime se sprečava razvoj ožiljnog tkiva i problemi s potencijom.

"To je klasičan slučaj – koristi ga ili ga izgubi! Zamislite noćne erekcije kao vježbu za vaš penis. One održavaju tkivo zdravim jer dovode krv bogatu kisikom – što dulje traju, to bolje. Bez tih 'treninga', može se razviti ožiljkasto tkivo, što otežava postizanje erekcije", izjavio je.

Prema njemu, zdravi živci, dobar protok krvi, kvalitetan san i uravnoteženi hormoni ključni su za zdravlje penisa.

Sedam stupnjeva procesa

Analiza sjemena

Redovito testira broj spermija, njihovu pokretljivost i oblik, kako bi pratio moguće promjene i poboljšanja.

Redovito testira broj spermija, njihovu pokretljivost i oblik, kako bi pratio moguće promjene i poboljšanja. Mjerenje noćnih erekcija

Koristi poseban pametni uređaj nalik pametnoj narukvici koji se postavlja oko penisa i tijekom noći bilježi koliko puta i koliko dugo dolazi do erekcije. Prema njemu, ovo daje jasan uvid u zdravlje krvnih žila i kardiovaskularnu funkciju povezanu sa seksualnim zdravljem.

Testiranje protoka krvi

Ultrazvukom mjeri količinu krvi koja dospijeva do njegovog penisa, jer bolji protok znači jače i dugotrajnije erekcije.

Testiranje urina

Prati maksimalnu brzinu mokrenja, jer mu to, kako kaže, daje signal da je njegov urinarni sustav u dobrom stanju.

Prati maksimalnu brzinu mokrenja, jer mu to, kako kaže, daje signal da je njegov urinarni sustav u dobrom stanju.

Upitnici o seksualnoj funkciji

Redovito popunjava testove o svojoj seksualnoj funkciji, a također mjeri veličinu svoje prostate kako bi uočio eventualne promjene.

Redovito popunjava testove o svojoj seksualnoj funkciji, a također mjeri veličinu svoje prostate kako bi uočio eventualne promjene.

Ključne životne navike

Osim testiranja, drži se strogih pravila: kvalitetan san, uravnotežena prehrana i redovita tjelovježba.

Osim testiranja, drži se strogih pravila: kvalitetan san, uravnotežena prehrana i redovita tjelovježba. Prostata i AndroAge analiza

Koristi senzor koji noću prikuplja podatke o njegovoj erektilnoj aktivnosti. Ovi podaci zatim izračunavaju njegov AndroAge, mjeru biološke dobi njegovog penisa. Tvrdi da je njegova AndroAge ispod 20, iako on sam ima 47 godina.

