Lijepo njegovani i čvrsti nokti želja su svake žene koja drži do sebe. Ipak, koliko god se oko njih trudili, nekad kao da odluče ne surađivati s nama. Često listanje i lomljenje zadaje nam glavobolju.

Jedan od razloga zbog kojih se to događa jest i nedovoljan unos željeza u samoj prehrani. Manjak željeza posljedica je nedovoljnog unosa namirnica koje u sebi sadrže željezo - ili pak nemogućnost da se ono u tijelu apsorbira, gubitak krvi pa čak i trudnoća.

"Željezo pomaže hemoglobinu u krvi da prenosi kisik, a kada dođe do manjka željeza, kapacitet crvenih krvnih zrnaca da prenose kisik se smanjuje što vodi do smanjenog dotoka kisika u nokte i tako dolazi do spomenutog problema", navodi nutricionist Dimitar Marinov za Ordinaciju.hr

Osim nedovoljnog unosa željeza, s listanjem noktiju povezan je i manjak vitanina B12. Takvo stanje s vremenom može dovesti do anemije, zbog smanjenog dotoka krvi do nokta. U slučaju da se radi o ozbiljnom manjku B12 vitamina, može doći do melanonihije, pojave crne ili smeđe pigmentacije ploče nokta.

No, kako ne bi došlo ni do čega navedenog, obratite pozornost na vlastitu prehranu.

Povećajte unos željeza kroz hranu kao što je meso, piletina ili grahorice. U jelovnik svakako uvrstite i namirnice bogate vitaminom C, poput citrusa i kupušnjača. Naime, vitamin C pomaže organizmu da lakše apsorbira željezo i da ga lakše koristi.

Vitamin B12 možete nadoknaditi unosom hrane kao što je govedina, jetrica, piletina, riba, jaja i školjke.