Otkrili ogroman odmetnuti planet! 'Hrani' se brzinom kakva nikada prije nije viđena

Baš kao što Zemlja kruži oko Sunca, većina planeta otkrivenih izvan našeg Sunčevog sustava kruži oko zvijezde domaćina, dok su neki, takozvani odmetnuti planeti, sasvim sami - o njihovom se podrijetlu malo zna, no astronomi su sada uočili jedan proždrljivi planet u povojima koji nudi novi uvid u ove usamljene svjetove.

Znanstvenici su rekli da je ovaj odmetnuti planet, nazvan Cha 1107-7626, oko pet do deset puta masivniji od Jupitera, najvećeg planeta našeg Sunčevog sustava.

Opažen je u središtu diska plina i prašine, formirajući se slično mladoj zvijezdi, dok je gutao okolni materijal brzinom kakva nikada prije nije viđena kod takvog objekta.

Guta šest milijardi tona u sekundi

Mladi svijet bez zvijezde domaćina zabilježio je najveću stopu rasta ikada izmjerenu kod objekta planetarne mase. Astronomi su u kolovozu, na vrhuncu rasta, izmjerili stopu akrecije (prirast mase svemirskoga tijela zbog gravitacijskoga privlačenja okolne tvari) od šest milijardi tona u sekundi, što je događaj kakav se dosad viđao samo kod mladih zvijezda i smeđih patuljaka.

"Ovo je najjača epizoda akrecije ikad zabilježena za objekt planetarne mase, slična najintenzivnijoj fazi rasta koju vidimo kod mladih zvijezda", izjavio je Víctor Almendros-Abad iz Astronomskog opservatorija u Palermu, Nacionalnog instituta za astrofiziku u Italiji (INAF).

Ovakvi svjetovi nazivaju se odmetnuti egzoplaneti ili slobodno plutajući objekti planetarne mase (FFPMO).

Mladi planet: Star je svega jedan do dva milijuna godina

Za razliku od više od 6000 poznatih planeta koji kruže oko zvijezda, ovi planeti nemaju matičnu zvijezdu. Još se raspravlja jesu li nastali poput zvijezda, kolapsom oblaka plina, ili su izbačeni iz svojih solarnih sustava.

"Ovaj objekt je star otprilike jedan do dva milijuna godina. Vrlo je mlad za astronomske standarde", rekao je Almendros-Abad, glavni autor studije objavljene ovaj mjesec u časopisu Astrophysical Journal Letters. Usporedbe radi, planeti u našem Sunčevom sistemu stari su oko 4,5 milijardi godina.

Odmetnuti planet je u završnoj fazi formiranja i ne očekuje se da će još puno dobiti na masi. Znanstvenici smatraju da ima jaka magnetska polja koja usmjeravaju materijal s vrtložnog diska prema unutra, fenomen koji je do sada uočen samo kod zvijezda.

Cha 1107-7626 se nalazi u našoj galaksiji Mliječnom putu, oko 620 svjetlosnih godina od Zemlje, u zviježđu Kameleon. Svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe u godini dana, odnosno oko 9,5 bilijuna km. Odmetnuti planeti obično imaju masu nekoliko puta veću od Jupitera.

Formirao se poput zvijezde

Cha 1107-7626 je prvi put otkriven 2008. godine. U travnju, svibnju i lipnju 2025. tim Almendros-Abada pratio je planet pomoću instrumenta XSHOOTER na ESO-ovu Vrlo velikom teleskopu (VLT) u Čileu. Krajem lipnja došlo je do iznenadnog bljeska, nalik tipičnom ponašanju mladih zvijezda u ubrzanoj akreciji.

Spektralne analize otkrile su vodikove tragove karakteristične za magnetski usmjerenu akreciju, što je prvi put zabilježeno na objektu planetarne mase. Promatranja su otkrila da se objekt okružuje diskom bogatim silikatima i ugljikovodicima, s naznakom vodene pare i kemijskih promjena tijekom bljeska.

Sve više dokaza ukazuje da se Cha 1107-7626 formirao poput zvijezde, kolapsom materijala u oblaku Kameleon, umjesto da je planet izbačen iz svog sustava.

POGLEDAJTE VIDEO Nakupine zvijezda uz dodatak boja i rotacije nalikuju na ukrašeno Božićno drvce!