Dobitnik lutrije u Indiji objavio je da će se s obitelji morati iseliti iz kuće jer se ne može više obraniti od bezbrojnih zahtjeva za financijskom pomoći zbog kojih je požalio što je osvojio novac.

Vozač Anoop iz južne države Kerale osvojio je 250 milijuna rupija (oko tri milijuna eura, odnosno 23,7 milijuna kuna) na državnoj lutriji ranije ovog mjeseca, prenio je BBC. Tjedan kasnije objavio je video u kojem traži od stranaca da prestanu gnjaviti njega i njegovu obitelj. "Volio bih da nisam pobijedio", kaže.

Razmišlja da se preseli

Anoop u videu kaže da razmišlja o selidbi kako bi izbjegao ogromnu pozornost javnosti. Dospio je na nacionalne naslovnice kad je osvojio nagradu, najveću ponuđenu u toj južnoj državi na lutriji. Srećku je kupio 18. rujna, dan prije nego što je trebao letjeti u Maleziju na posao, nakon što je razbio sinovu kasicu prasicu.

Situacija se izmakla kontroli

Nakon što je objavljena vijest o njegovoj pobjedi, njegova je obitelj dobila veliku pozornost medija. "Bio sam presretan kad sam pobijedio", kaže on u svom nedavnom videu. "Bilo je ljudi i kamera u kući i bili smo sretni."

No, situacija je ubrzo izmakla kontroli, kaže. "Ne mogu izaći iz kuće, ne mogu nigdje ići, dijete mi je bolesno i ne mogu ga odvesti liječniku." Anoop, koji će dobiti 150 milijuna rupija nakon državnog poreza, kaže da ljudi dolaze u njegovu kuću svako jutro.

"Svima mogu reći samo da još nisam dobio novac. Čini se da nitko to ne razumije, koliko god puta to rekao", kaže. Anoop kaže da su on i njegova obitelj boravili kod rodbine kako bi izbjegli pažnju. Vlada Kerale je rekla da će za Anoopa organizirati jednodnevni program obuke o financijskom upravljanju kako bi mu pomogla da dobro iskoristi novac.