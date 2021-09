Gregory Jarvis (57) iz Michigana osvojio je malo bogatstvo na lutriji, ali u njemu, nažalost, nije stigao uživati. Prije nekoliko dana pronašli su ga mrtvoga pokraj broda na njegovoj privatnoj plaži u Horon Countyju. Vjeruje se kako se poskliznuo i pao u jezero u kojem se utopio.

Svega desetak dana prije tragičnog događaja, zaigrao je igru The Jack i osvojio jackpot. No, do dana svoje smrti, nije uspio podići novac, piše Unilad.

Vlasnik casina u kojem je Jarvis osvojio nagradu sjeća ga se kao simpatičnog čovjeka koji je često igrao igre na sreću. Nakon što je čuo za dobitak, počastio je ljude pićem i objasnio kako još nije unovčio srećku jer nije imao identifikacijski dokument.

Srećku su vratili obitelji

"Izgubio je karticu socijalnog osiguranja pa je morao ispuniti formulare za novu", kaže šef casina Dawn Talaski.

Policija koja je istraživala njegovu smrt isključila je mogućnost ubojstva i cijelu stvar okarakterizirala kao nesretan slučaj.

Srećku s dobitkom od 45 tisuća dolara uspjeli su pronaći i ona je na kraju završila kod Jarvisove obitelji.