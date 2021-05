ONO KAD DOBIJEŠ KAZNU, A NEMAŠ POJMA ZAŠTO; Bizarni zakoni: Nedjelja je, a vi ste oprali auto? E, imate problem…

A u SAD-u, od savezne države do savezne države, vrijedi čitav niz zasterjelih zakona, no niti Europa ne zaostaje mnogo

Revija HAK-a izdvojila je čitav niz zakona i drugih propisa zbog kojih bi mogli zaraditi kaznu a da ni sami ne znate zašto, dok ne bude prekasno. Istaknuli su i pravilo kako je u susjednoj Sloveniji potrebno upaliti „sva četiri“ kad se vozite unatrag, iako to pravilo, makar formalno, vrijedi u Hrvatskoj. No druga su prilično bizarnija i neočekivanija.

Albanija

Tolerancija na uporabu alkohola u vožnji je 0,01 promil. Ako je mjera za 0,5 promila jedno pivo, d2 dcl vina ili 0,03 žestice, možete pretpostaviti koliko je potrebno za 0,01 – gutljaj piva, jedna Griotta, ili omirisat rakiju

Bjelorusija, Bugarska, Rusija i Rumunjska

Dok ćete u Hrvatskoj dobiti kaznu ako se vozite sa snijegom na krovu, u ovim zemljama će vas globiti vozite li neoprani, prljavi automobil.

Bugarska

U jednosmjernim ulicama možete parkirati samo na lijevoj strani.

Cipar

Zabranjena je uporabe sirene u rezidencijalnim četvrtima i u blizini bolnica. Vozačima je zabranjeno jesti u automobilima. Također, korištenje ruku da biste izrazili negodovanje je nedopušteno – to uključuje srednji prst, prijeteće mahanje i ostatak bogatog repertoara neverbalne komunikacije uvreda i prijetnji. U Hrvatskoj je puno prašine podiglo kada su zabranili „blinkanje“ kao oblik upozorenja

Francuska

Ne smijete imati slušalice na ušima. Uključuje to zabavni i informativni program – dakle, ne smijete imati slušalice bluetootha, glazbene slušalice… Blicaju li vam vozači iz suprotnog smjera to nije znak njihove dobre volje i neće vas propustiti – to čine zbog toga što oni žele proći prvi. Dopuštena količina alkohola je 0,02 promila. Dakle, dvije Griotte… Usput, u automobilima morate imati i tester za alkohol. Možete ga nabaviti na svakoj benzinskoj stanici.

Grčka

Zabranjena je vožnja s upaljenom cigaretom.

Island

Nema vožnje po makadamu, osim ako se na njemu ne nalazi označeno parkiralište.

Makedonija

Putnik na prednjem sjedalu također mora biti trijezan

Njemačka

Vozite li sporo na Autobahnu, dobit ćete kaznu. Prijetite li rukama drugim vozačima kazna je 500 eura. Dok čekate na pružnom prijelazu morate isključiti motor. Ostanete li bez goriva na Autobahnu, bit ćete kažnjeni.

Portugal

Ne smijete nositi karnistar s benzinom u vozilu.

Rusija

Zabranjeno je pokupiti autostopere.

Španjolska

Ako nosite naočale za vožnju u automobilu morate imati zamjenski par – isto vrijedi za Portugal i Švicarsku.

Švicarska

Nema pranja automobila nedjeljom. Dakle, u Ženevi, Bernu…, ćete si morati pronaći neki drugi hobi.