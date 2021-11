OnlyFans model Amy Kupps kaže da voli imati afere s oženjenim muškarcima i udanim ženama te da ne mari ako je svi vide kao "razaračicu domova", prenosi LadBible.

Amy samo traži dečka, no mora biti oženjen. Naime, ovu 32-godišnjakinju najviše privlače muškarci u braku jer jedino tako može dobiti "svu zabavu i ništa od obveza".

Bez dosade koja dolazi s brakom

"Oženjeni muškarci žele ispuniti prazninu jer nešto ne dobivaju od svoje sadašnje partnerice i to me jako uzbuđuje. Sviđa mi se ideja da sam njihova seksualna maštarija i što im mogu biti savršena ljubavnica, odnosno pružiti sve što žele. Uz to, već su u braku pa s njima ne dolaze one dosadne stvari", pojasnila je OnlyFans zvijezda.

Budući da je i ona bila udana, ne želi raspravljati o plaćanju računa i čiji je red baciti smeće.

"Mislim da nitko ne bi trebao varati svoju bolju polovicu, ali kada je gotovo, gotovo je. Ponekad muškarci žele razgovarati ili žaliti se na svoju ženu pa se osjećam poput terapeutkinje. Često im kažem da ako im je veza toliko nezdrava da šaraju, u redu je krenuti dalje", dodaje Amy.

Pokloni joj neprestano pristižu

Iako se viđa uglavnom s muškarcima, bila je u braku sa ženom i kaže da njihove "seksualne i emocionalne praznine također treba ispuniti, puno više nego što to frajeri rade".

"Doživim takav nalet adrenalina kada znam da riskiraju svoj brak kako bi se sastali sa mnom. Volim vidjeti njihova lica kada me gledaju dok dolazim ili dok ih čekam na parkiralištu da se sastanemo tijekom njihove pauze za ručak", priznaje OnlyFans model.

Amy kaže kako postoje i druge prednosti afera sa zauzetim osobama, a to su beskrajni pokloni.

"Nerealno je koliko darova dobivam od svojih ljubavnika. Dizajnerske torbice, kuponi, nakit... Kada sam bila u braku sa ženom častila me izletima u toplice, frizurama, manikurama i botoksom - bilo je sjajno", zaključila je.