Influencerica Blume iz Melbournea, koja je odrasla misleći da je biološki žena, saznala je od liječnika da je interseksualna osoba sa 16 godina što znači da je rođena s testisima unutar tijela, piše Daily Star.

Interseksualni ljudi su rođeni s muškim i ženskim spolnim karakteristikama, a prema podacima UN-a, s ovim karakteristikama se rađa 1,7 posto svjetske populacije.

Ona sada podiže svijest o tom rijetkom stanju te je u podcastu "I've Got News For You" za News Au govorila i o "dilataciji" koju je morala proći kako bi seks bio manje bolan (nakon što je odlučila da neće mijenjati svoje genitalije).

'Sad se dobro osjećam'

"Nisam imala nikakve operacije pa sam odlučila zadržati svoje spolne žlijezde. Rođena sam bez potpuno formirane vagine, mogu otići na operaciju da to ispravim. No, liječnik mi je preporučio da ne idem na operaciju već da prođem kroz proces koji se zove dilatacija", rekla je Blume.

Dilatacija je proces pokušaja stvaranja vagine. Iako je Blume rekla da je proces bio neugodan, zadovoljna je rezultatima i seks joj je zbog toga manje bolan.

Još jedna manekenka je otkrila da je intereseksualna osoba, a riječ je o Hanne Gaby Odiele. Rođena je s testisima koji nisu spušteni, a koji su odstranjeni kada je imala deset godina nakon što su liječnici upozorili da bi joj mogli izazvati rak.