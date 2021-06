Conni Cotten (24) svog je zaručnika Herba Dickersona (68) upoznala 2018. godine kada je počela volonitirati u skloništu za beskućnike u njihovom rodnom gradu Charlottsvilleu u Virginiji, gdje je on bio zaposlen, piše Daily Mail.

"Ljudi su bili šokirani kada smo završili zajedno. Najčešći komentar koji dobivam je da sam s njim samo zbog novca, a mnogi govore i kako je Herb sa mnom samo zbog seksa jer sam toliko mlađa", rekla je Conni.

U roku četiri mjeseca počeli su živjeti zajedno, a zaručili su se prošle godine kada je Coni slavila 18 mjeseci da ne pije alkohol.

"Moja obitelj je bila u šoku na početku i nisu odobravali vezu. Bili su zabrinuti za moju sigurnost, ali s vremenom su ga prihvatili jer su vidjeli koliko me usrećuje i da mu mogu vjerovati. Herb je sada dio obitelji", rekla je. Herb je izjavio kako na prvu nije znao što da misli.

Oboje su bili na rehabilitaciji

"Bilo mi je neobično da mi se ona 'nabacuje', a ja sam u to vrijeme bio na poslu. Ne znam zašto me privukla, no znam da je bio vrlo jak osjećaj", kazao je Herb.

Ispričala je da su oboje bili na rehabilitaciji i to je ono što ju je zapravo priviklo njemu.

"Zaprosio me prošle godina dok sam slavila 18 mjeseci kako sam trijezna. Inače za to dobiješ medalju, ali on je došao s prstenom. Kad smo se upoznali, odmah me privukao. Počela sam flertati s njim, a to ga je jako iznenadilo. Počeli smo sve više vremena provoditi zajedno, a onda su stvari krenule prilično brzo", ispričala je Conni.

Conni pak priznaje da brine zbog budućnosti i koliko joj je vremena još ostalo s Herbom, ali odlučna je iskoristiti to vrijeme na najbolji mogući način.

"Razmišljala sam o tome da Herb neće biti tu toliko dugo kao i ja, ali radije bih provela to vrijeme s njim nego odustala od veze. Postoje mnoge prednosti veze sa starijim muškarcem. Želim jednostavan život bez igrica i komplikacija. Samo želim živjeti život sa svojom obitelji u sreći. Herb je pak rekao da je jedna od prednosti veze s mlađom djevojkom to što još imam želje i ciljeve. Ja sam jako usredotočena na ostvarivanje svojih ciljeva, a žene njegovih godina više o tome uopće ne razmišljaju", zaključila je.