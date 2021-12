Ogroman asteroid trebao bi proći "blizu" Zemlje početkom Nove godine, javlja LADbible.

Asteroid, nazvan Asteroid 2013 YD48, širok je otprilike 104 metra i bit će udaljen 5,600,000 km kada bude najbliži Zemlji 11. siječnja. Možda vam se to čini daleko, no to je po NASA-i poprilično blizu.

Asteroid trenutno nadzire NASA pomoću Asteroid Watch Dashboarda.

Zemlja je sigurna barem još sto godina

"Asteroid Watch Dashboard pokazao je sljedećih pet približavanja Zemlji na udaljenosti od 7,5 milijuna kilometara. Objekt veći od oko 150 metara koji se može približiti Zemlji na ovu udaljenost naziva se potencijalno opasnim objektom. Prosječna udaljenost između Zemlje i Mjeseca je oko 385.000 kilometara", rekli su iz NASA-e.

No, nemojte paničariti. Naime, NASA je još u ožujku potvrdila da je Zemlja sigurna od udara asteroida barem sljedećih sto godina.

Američka svemirska agencija objavila je to priopćenje usred strahovanja da će Apophis, asteroid nazvan po egipatskom bogu kaosa, u nekom trenutku u budućnosti udariti u planet.

NASA je ranije rekla da asteroid neće udariti 2029. ili 2036. godine, a sada je objavila nove informacije da neće udariti u Zemlju ni 2068. godine.