Odustala od fakulteta i pokrenula vlastiti posao: 'Mogu puno više zaraditi'

Australka Charlotte Bosanquet (22) koja živi u Sydneyju, svoj prvi dom kupila je kad je imala 21 godinu. Sada je u boljoj financijskoj situaciji od mnogih njezinih vršnjaka.

Prije tri godine je studirala socijalni rad i kriminalistiku, a želja joj je bila postati policajka. Dok je studirala, radila je kao čistačica kako bi mogla financirati školovanje.

Čišćenjem na tjedan zarađuje na tisuće dolara

No, tijekom pandemije koronavirusa, bila je u inozemstvu mjesec dana. Kako se nije mogla vratiti kući izgubila je posao. Tad je odlučila pokrenuti vlastiti posao čišćenja nakon čega je shvatila da postoji velika potražnja za pouzdanim čistačicama u Sydneyju jer su je ljudi počeli kontaktirati vrlo brzo i u velikom broju.

"Shvatila sam ogroman potencijal pa sam odlučila uzeti godinu dana odmora od studija, zaposliti nekoliko ljudi i vidjeti kako će to funkcionirati", ispričala je Charlotte.

Iako je očekivala dobru zaradu i sama se iznenadila kad je shvatila da može zarađivati tisuće dolara na tjedan.

"Čišćenjem mogu zaraditi više nego što bih to ikada mogla kao policajka nakon završetka studija. Bila je to jednostavna odluka", dodala je.

Charlotte je na tjedan zarađivala više od 1800 dolara, ali sada ulaže u razvoj svog poslovanja pa za svoju plaću uzima manji udio. No i to joj je više nego dovoljno.

Želi stvoriti franšizu

"Industrija čišćenja nudi velike mogućnosti. Možete zarađivati tisuće na tjedan, ovisno o tome koliko možete naplatiti svoje usluge", rekla je ova mlada poduzetnica. Također je uspjela smanjiti radne sate na tri do četiri dana na tjedan, a povremeno radi samo oko 20 sati na tjedan.

Charlotte napominje kako ljudi često podcjenjuju ovaj posao, smatrajući i njega i ljude koji se njime bave manje vrijednima. No ona kaže kako nikad nije radila teži posao.

"To je teže nego raditi puno radno vrijeme na fakultetu. No na kraju dana, u ovoj industriji se više zaradi nego u standardnim uredskim poslovima. Znam da to nije za svakoga i da ne želi svatko raditi takav posao", kaže.

Charlotte želi proširiti svoje poslovanje i osloboditi se svakodnevnog čišćenja kako bi se više fokusirala na vođenje tvrtke, piše New York Post.

"Cilj mi je pretvoriti ovo u franšizu ili zaposliti dovoljno ljudi kako bi drugi upravljali pa se nadam da ću moći otići u mirovinu do 30. godine. Zaista potičem ljude da pokrenu vlastite tvrtke za čišćenje. Ima toliko potencijala da se ne osjećam ugroženo jer za svakog ima dovoljno posla", poručila je.

