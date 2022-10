Ange Eb iz Švicarske (21) je poduzetnica koja živi luksuznim životom zahvaljujući svojoj šesteroznamenkastoj plaći. Otkrila je da mora raditi samo tri sata dnevno, a zaposlila je čak i svoju majku. Ange Eb je uvijek imala "nos za biznis"; od svoje 16. godine izrađivala je i prodavala vlastite balzame za usne, pekla kolače, a sada se bavi online marketingom, točnije "dropshippingom", piše Daily Mail.

Za one koji ne znaju što je to točno, srpski poduzetnik Miloš Vasić je za Finjak to vrlo jednostavno pojasnio:

"Imate internet prodavaonicu koju reklamirate preko društvenih mreža. Kupci su iz svih dijelova svijeta, a proizvođači proizvoda su najčešće u Kini. Kada netko kupi proizvod od vas, vi ga naručujete od dobavljača iz Kine, a on ga šalje direktno vašem kupcu. Vi nikada niste ni dodirnuli ono što prodajete, a profit je već na vašem računu. Ovako se najkraće teoretski objašnjava dropshipping", pojasnio je poduzetnik.

Radi samo tri sata dnevno

Njezini roditelji nisu znali čime se ona točno bavi. "Kad sam im rekla da prodajem proizvode online ništa im nije bilo jasno, ali su se zainteresirali kada su vidjeli da novac pristiže", kazala je.

Ange je uspješno poslovala te je dala otkaz na stalnom poslu gdje radila od devet do pet.

"Mogu raditi s bilo kojeg mjesta na svijetu sve dok imam svoj laptop i WiFi. Kad sam bila na Baliju, odgovarala sam na mailove i gledala u ocean", rekla je Ange i dodala da je jako sretna s novim poslom.

"Na taj način sam pomogla svojoj majci i obitelji u Kamerunu i njima sad šaljem novac. Tako sam sretna što mogu pomoći", zaključila je.