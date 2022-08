Kraljevske tradicije su neizostavne, čak i kad je pripadnica kraljevske obitelji trudna. Posljednje što društvu treba je nadzirati tijela žena tijekom trudnoće, kraljevske ili ne, ali postoje neke tradicije kraljevske trudnoće, porođaja pa čak i odgoja djece koje većina kraljevskih obitelji treba poštivati, piše žena.hr.

Primjerice, dok u Hrvatskoj, žene nakon poroda bolnicu napuštaju uglavnom nakon dva dana u britanskoj kraljevskoj obitelji, pravila su drugačija.

Kraljevska predstavljanja beba događaju se neposredno nakon porođaja

Uobičajno je da samo nekoliko sati nakon što su rodile, pripadnice kraljevske obitelji trebaju javnosti predstaviti novorođenče i to uglavnom na ulazu u bolnicu. A samim time i majka se samo nekoliko sati nakon poroda mora našminkati, spremiti i pojaviti se u javnosti. Oporavak mora biti ekspresan. Osim toga, važno je i kakvu haljinu ili outfit će odabrati za predstavljanje djeteta, a i obavezno moraju imati zatvorene cipele, niakako ne sandale.

Više od 20 ljudi prisutno je na kraljevskom porođaju

Dugogodišnja je tradicija, baš kao i i svuda u svijetu da primalje i doktor budu prisutni na porođaju. No, pri kraljevskom porođaju u samoj rađanoni je velika gužva jer mora biti oko 20 ljudi od ginekologa, anesteziologa, pedijatara, laboratorijskih tehničara i primalja. Sve mora biti spremno u slučaju da se dogodi bilo kakva komplikacija.

Spol bebe mora biti kraljevska tajna

Nepisano je pravilo da se spol kraljevskog djeteta ne zna sve dok kraljica ne objavi vijest o rođenju novog člana obitelji. Iznimka su bili princ Harry i njegova supruga Meghan Markle koji su u intervjuu najavili da očekuju djevojčicu, no oni su se ionako povukli sa svih kraljevskih dužnosti i na neki način su potpuno odmetnuli od strogih pravila.

Kraljevska beba se ne rađa sa službenim prezimenom

Do početka 20. stoljeća kraljevske bebe zapravo uopće nisu imale službena prezimena. Razlikovala su se po imenima okruga koji su vladali. Djeca princa Williama i Kate Middleton koriste "Cambridge" kao svoje prezime u školi, a Harry i Meghan su svome sinu na rođenju dali prezime "Mountbatten-Windsor".

I djeca se moraju pokloniti kraljici

Svi članovi britanske obitelji moraju se pridržavati i protokola, a djeca nisu iznimka. Od najmanje dobi moraju pristustovati svim važnim ceremonijama, a upravo na posljednjem jubileju kraljice Elizabete je cijeli svijet na primjeru princa Louisa vidio koliko im to nekad teško pada. Osim toga, bez ozbira što im je kraljica Elizabeta II. baka ili prabaka, i najmlađi članovi obitelji moraju joj se pokloniti i i time joj odati poštovanje.

Osim toga, sva kraljevska djeca imaju po nekoliko kumova. I to zbog toga što kraljevska obitelj smatra se da s obzirom na to da odrastaju pod strogim pravilma i pred očima javnosti, trebaju dodatna vodstva, a za to im služe kumovi.

