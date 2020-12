‘NOVI ATLAS SVEMIRA’: Australski znanstvenici pomoću teleskopa mapirali milijun galaksija

Naprednim Teleskopom “Askap” australski znanstvenici u samo 300 sati mapirli ukupno tri milijuna galaksija te se nadaju novim otkrićima o svemiru

Australski su znanstvenici objavili da su uz pomoć naprednoga teleskopa u pustinji uspjeli mapirati milijun novih galaksija, piše BBC. Nacionalna znanstvena agencija CSIRO priopćila je da je njezin novi teleskop u rekordnom roku stvorio “novi atlas svemira” koji ukazuje na pojedinosti bez presedana. Teleskop je mapirao ukupno tri milijiuna galaksija s fotografijama koje pružaju dvostruko više novih detalja u odnosu na prethodna istraživanja, a astronomi se nadaju da će nove slike rezultirati novim otkrićima o svemiru. CSIRO je objavio da je mapiranje trajalo samo 300 sati, za razliku od ranijih istraživanja koja su trajala godinama.

Zahvaljujući objavljenim podacima znanstvenici iz cijelog svijeta sada će moći istraživati “sve od nastanka zvijezda do toga kako evoluiraju i kako uzajamno djeluju galaksije i njihove supermasivne crne rupe”, rekao je glavni autor studije, dr. David McConnell. “Nadamo se da ćemo u istraživanjima koja su pred nama otkriti desetke milijuna novih galaksija”, dodao je. Ovi početni rezultati objavljeni su u utorak u stručnome časopisu Publications of the Astronomical Society of Australia.

REINER NASMIJAO EKIPU TIJEKOM DAVANJA IZJAVE: Masku je nosio pravilno, ali čini se da je imao problema sa stavljanjem – slušalica

Kakav je to teleskop?

Teleskop Askap (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) je zbir od 36 satelitskih antena koje snimaju panoramu neba. Sustav je postavljen na južnoj hemisferi u udaljenom zaleđu Zapadne Australije, a proteže se na šest kilometara područja CSIRO-ova opservatorija Murchison, smještenog oko 700 kilometara sjeverno od Pertha. Kombiniranjem signala s manjih antena teleskop stvara slike visoke rezolucije, priopćili su znanstvenici. Zatim se pogonu sa superkompjutorom za obradu podataka u Perthu šalju goleme količine podataka, koje nastaju brzinom većom od cjelokupnog protoka interneta u Australiji te tako nastaju slike.

Što je teleskopom otkriveno?

Teleskop Askap ove je godine proveo prvo istraživanje neba, pri čemu se pokrilo 83 posto neba i tri milijuna galaksija. Mapa je spojena uz pomoć samo 903 iznimno detaljne slike. Za usporedbu, tijekom ranijih istraživanja bili su potrebni deseci tisuća fotografija da bi se dovršila slika neba. Astronomi su rekli da su razmjeri procesa iznimni jer katalogiziranjem milijuna galaksija izvan Mliječne staze mogu obavljati statističke analize, što bi moglo pridonijeti da se shvati na koji se način svemir razvijao i kako je strukturiran. Teleskop Askap jedan je od preteča međunarodnog projekta čiji je cilj izgraditi najveći radioteleskop na svijetu koji bi se trebao postaviti na području Južne Afrike i Australije.