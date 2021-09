Kako bismo u svakom trenutku znali da je hrana koju jedemo ispravna i sigurna, važno je čitati deklaracije i pridržavati se uputa proizvođača koje su navedene na deklaraciji. Prva stvar koja svima padne na pamet kada se govori o uputama navedenima na deklaraciji je oznaka o roku trajanja proizvoda. No, jednako je važno pridržavati se uputa o pravilnom pohranjivanju prehrambenih proizvoda.

Upute o pravilnom čuvanju ili skladištenju hrane usko su vezane za njihov rok trajanja. U današnje vrijeme, gotovo je nemoguće zamisliti kućanstvo bez hladnjaka, jer nam omogućava da hranu držimo na niskim temperaturama koje usporavaju prirodne proces truljenja i kvarenja hrane. To je izrazito važno jer su kod većine namirnica rokovi trajanja definirani na način koji podrazumijeva da ćete tu namirnicu skladištiti na propisanoj temperaturi. Primjerice, ako mliječne proizvode ne čuvate u hladnjaku na temperaturi do 5 stupnjeva Celzijevih, proizvod će se vrlo vjerojatno pokvariti i prije datuma naznačenog kao rok trajanja i više neće biti siguran za konzumaciju.

Ako govorimo o svježem mesu, svježoj ribi ili plodovima mora, hladnjak nije zadovoljavajuće rješenje za duže čuvanje. Svježe meso ili svježa riba u hladnjaku se mogu čuvati najduže jedan dan. Svježe meso ili riba može se čuvati nekoliko dana u hladnjaku jedino ako ga stavite u marinadu tako da marinada potpuno pokriva ribu i mesu i poklopite. U slučaju da ne planirate iskoristiti ove svježe namirnice u roku od 24 sata, potrebno ih je zamrznuti u zamrzivaču na temperaturi od -18 stupnjeva Celzijevih. Zamrzavanjem čuvamo nutrijente u hrani, a s druge strane usporava se ili zaustavlja rast i razmnožavanje mikroorganizama koji su zaslužni za truljenje i kvarenje.

Naravno, potrebno je voditi računa da postoje i rokovi koliko pojedine vrste hrane mogu stajati u zamrzivaču i da ti rokovi nisu isti za sve vrste mesa i riba. Ako zamrzavate cijelo pile, ono može izdržati u hladnjaku do 12 mjeseci, narezani komadi mesa poput svinjskih ili telećih odrezaka i kotleta mogu stajati oko 6 mjeseci, dok iznutrice i slanina najviše dva mjeseca. U svakom slučaju, prije nego što zamrznete pojedinu namirnicu provjerite točnu uputu proizvođača o rokovima do kojeg pojedini proizvod možete držati u zamrzivaču, kada namirnicu izvadite iz zamrzivača odmah je pripremite i nikako je nemojte ponovno zamrzavati, s time da nakon odmrzavanja i prije nego što je počnete pripremati za jelo obavezno provjerite kakav je njezin miris. Ako vam se čini da je hrana ima neugodan miris, nemojte riskirati trovanje hranom, radije je bacite.

Pojedine vrste voća i povrća također je potrebno čuvati u hladnjaku kako bi duže zadržali svježinu i svoja nutritivna svojstva. Pritom treba voditi računa o tome da pojedine vrste povrća i voća, poput primjerice jabuka, krušaka, marelica, šljiva, rajčica i grožđa ispuštaju prirodni plin etilen koji ubrzava truljenje i kvarenje nekih drugih vrsta voća i povrća Među njima su kupus i ostalo zeljasto povrće, cvjetača, mrkva i krastavci, pa ako želite da duže ostanu svježi i zdravi, pazite da ih u hladnjaku držite odvojeno, u različitim pretincima.

Osim toga, stručnjaci preporučuju da povrće i voće poput krastavaca, rajčica, paprike, luka, krumpira i limuna ne držite u hladnjaku nego u tamnom prostoru bez vlage jer u tim uvjetima duže zadržavaju okus. U hladnjaku će ove vrste povrća i voća sporije dozrijevati, ali će istovremeno gubiti vlagu, brže se smežurati i izgubiti svoj prepoznatljivi okus.

Osim temperature, prilikom skladištenja hrane potrebno je voditi računa o svjetlosti i strujanju zraka. Kod suhe hrane vrijedi pravilo da se takve namirnice treba čuvati na tamnom i po mogućnosti, prozračnom mjestu na kojem nema vlage. U samom postupku sušenja hrane sačuvani su nutrijenti takvih namirnica, a prisutnost vlage i svjetlosti može dovesti do smanjenja kvalitete same namirnice pa čak i do toga da se hrana pokvari i više nije pogodna za konzumiranje.

