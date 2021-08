Niah Selway (23) pati od rijetkog stanja “vodena urtikarija“, koja izaziva alergijsku reakciju kada joj koža dođe u dodir s vodom. Za milijune diljem svijeta dostupnost i upotreba vode za umivanje nešto je što uzimamo zdravo za gotovo. Za Niah postoji dug i brzo bolan proces tuširanja.

Ona započinje svoje tuširanje tako što najprije izmjeri krvni tlak i temperaturu, a zatim bira proizvode za osjetljivu kožu. Sve je objavila na svom TikToku.

"Uzimam suhu četkicu i trljam je po koži kako bi se riješila mrtve kože koja se nakupila. Zatim skačem pod tuš. Bol počinje nakon pet do deset minuta, a zna potrajati i do tri sata. Sve me boli kad izađem iz tuša", ispričala je Niah.

Neko vrijeme nakon tuširanja provede u svom krevetu dok joj bol ne prestane, tada se već osjeća iscrpljeno. Uzima lijekove protiv bolova te lijekove protiv bolesti.

Niah je putem TikToka prikupila milijune pregleda, a među njima su se našli i komentari pratitelja koji joj pišu da se proba okupati u mlijeku.