Međutim, prije točno 60 godina, u noći između 11. i 12. lipnja 1962., trojica robijaša Frank Morris, John Anglin i Clarence Anglin, uspjeli su prevariti čuvare, pobjeći iz ćelija i na splavu krenu put slobode. FBI je 1979. godine, poslije 17 godina istrage, zaključio da su se bjegunci najvjerojatnije utopili prije nego što su stigli do kopna. Međutim, američki savezni šerifi slučaj i dalje smatraju otvorenim, a Morris i braća Anglin na listi su najtraženijih.

Rutinska inspekcija

"Bila je to rutinska inspekcija zatvorskog upravitelja. Ujutro 12. lipnja 1962. čuvari Alcatraza krenuli su u rutinsku provjeru ćelija. Kada su stigli do bloka B, shvatili su da nešto nije kako treba. Zatvorenici su bili u svojim krevetima, ali nisu davali znakove života. Čuvari su otključali ćelije i šokirali se otkrićem. Morris i braća Anglin nisu bili tu, a na njihovim ležajima nalazile su se glave od papira, s pravom kosom i obojenim očima. Tri najopasnija kriminalca Alcatraza uspjela su pobjeći", piše britanski pisac i povjesničar Giles Milton u knjizi "Kada je Hitler uzeo kokain, a Lenjin izgubio glavu".

Kako navodi, ni čuvari ni drugi zatvorenici nisu mogli vjerovati da su trojica robijaša uspjela prevariti čuvare i pobjeći.

"Alcatraz je bio jedan od najčuvanijih zatvora na svijetu. Za 29 godina, koliko je dugo bio zatvor, nitko nije uspio pobjeći živ. Čak 41 zatvorenik je pokušao. Od njih, 26 je ponovo uhvaćeno, sedmorica su upucana, a za ostale se zna da su se utopili. To nije spriječilo trojicu zatvorenika da pokušaju pobjeći. U stvari, oni su smatrali to pravim izazovom. Sva trojica su bili opasni kriminalci. Morris je bio prvi put osuđen na robiju sa samo 13 godina. Od tada se bavio oružanim pljačkama, a i prodavao je narkotike. U Alcatraz je prebačen 1960. John Anglin je bio ozloglašen kriminalac. Opljačkao je banku u Kolumbiji 1958. godine i to zajedno s dvojicom braće. Dobili su 35 godina zatvorske kazne", piše Milton.

Motivacija

Sva trojica, dodaje, bila su motivirana za bijeg.

"Otkrili su da iza njihovih ćelija postoji prolaz širok oko jedan metar, koji je vodio van zidina zatvora. Robijaši su lagani micali beton sa zidova. Za taj posao koristili su metalne žličice ukradene iz kantine, a od ukradenog usisivača napravili su bušilicu. Glavni dio posla obavljali su tijekom "glazbenog sata", kada je zvuk orgulja nadjačavao njihovo bušenje betona. Lutke su napravili od sapuna, toalet papira i prave kose", piše Milton.

Kako objašnjava, njih su iskoristili da prevare čuvare koji su tijekom noći više puta prolazili kraj ćelija i gledali da li zatvorenici spavaju.

"Bila je potrebna cijela godina da se probije tunel. Nakon toga su stavili dugo uže da se popnu kroz ventilacijski sistem, a metalne gromobrane zamijenili su lažnim, napravljenim od sapuna. Konačno, 11. lipnja sve je bilo spremno i odlučili su pobjeći. Sve je išlo po planu. Uspjeli su se provući kroz tunel i popesti se kroz ventilaciju do krova. Nakon toga su se spustili na zemlju i napumpali splav koji su prethodno napravili od gumenih kabanica. Uspjeli su čak napraviti i vesla. To je poznato. Ono što se sljedeće dogodilo potpuna je misterija. Trojica muškaraca su nestala i nikad više nisu viđena. Nikad nisu ponovo uhvaćeni uprkos velikoj potjeri koju je vodio FBI, niti su njihova tijela nađena. Splav je pronađen na otoku Angel, udaljenom oko tri kilometra od Alcatraza, a otkriveni su i tragovi koraka od splava, ali tu svaki trag nestaje. Jesu li se utopili? Jesu li uspjeli pobjeći? Ovo su pitanja na koja nitko još nije dao odgovor. Nedavna istraga pokazala je da je ukraden i auto nedaleko od obale, što je samo produbilo misteriju", navodi Milton.

Pismo

Čuveni film "Bijeg iz Alcatraza" s Clintom Eastwoodom u ulozi Franka Morrisa realistično je prikazao ovog kriminalca. Ako je postojao zatvorenik kome je bilo suđeno da pobjegne iz Alcatraza, to je bio Morris. On je proveo život po zatvorima prije nego što je završio u Alcatrazu", napisao je Michael Salinger u knjizi "Alcatraz: Povijest zatvora".

Samo godinu dana kasnije Alcatraz je zatvoren, a potragu za bjeguncima FBI je vodio punih 17 godina, dok savezni šerifi nikad nisu prestali tragati. Američki CBS je prije četiri godine objavio pismo koje je navodno poslao jedan od bjegunaca pet godina ranije.

"Moje ime je John Anglin. Pobjegao sam iz Alcatraza u lipnju 1962. godine sa bratom i Frankom Morrisom. Imam 83 godine i u jako sam lošem stanju. Imam rak. Da, uspjeli smo te noći pobjeći, ali jedva. Ako mi na TV-u obećate da neću dobiti više od godinu dana zatvora, kako bih se tamo liječio, napisat ću vam gdje se nalazim. Ovo nije šala", sadržaj je navodnog pisma. On tu navodi da je Morris preminuo 2008., a Clarence 2011. godine

FBI je potvrdio postojanje pisma, ali analizom nije utvrđeno da li je autentično i da li ga je zaista napisao jedan od trojice bjegunaca.

Ispovijest zatvorenika: Pomogao sam Franku i Johnu da nabave alat

Jedan od zatvorenika Alcatraza bio je i Darwin Evertt Kun, pljačkaš banaka. On je često držao govore o danim provedenim na otoku, a napisao je i nekoliko ispovijesti o tiim danima.

"Živio sam po strogom režimu najozloglašenijeg američkog zatvora i trpio pritisak postojanja u maloj i prepunoj ćeliji. Brzo sam naučio sve tajne podzemlja Alcatraza, kodeks poznat samo zatvorenicima. Nisu svi mogli izdržati pritisak. Neki su se ubijali, drugi su bili nasilni. Svo vrinheme svijet bez rešetaka bio je tako blizu, s druge strane zaljeva. Pomogao sam mojim prijateljima Johnu Anglinu i Franku Morrisu da nabave neke od alata koje su iskoristili za bijeg, a i sam sam sanjap o bijegu"; napisao je on svojedobno. Bio je jedan od posljednjih zatvorenika koji su na napustili Alcatraz.

Upitnik: Tri želje Franka Morrisa

Nakon što su ga uhitili1943. godine Frank Morrsi morao je popuniti upitnik. Na pitanje što bi poželjeo kada bi postojala mogućnost da mu se ispune tri želje, on je napisao sljedeće:

Da izađem iz zatvora Da imam lijep dom sa svim što ide uz to Mnogo novca

Najslavniji robijaši Alcatraza

Al Capone

Osuđen je na 11 godina robije zbog izbjegavanja plaćanja poreza, u Alcatrazu je bio od 1934. do 1939. godine. Svoje mafijaške poslove nastavio je voditi iz zatvora u Atlanti, gdje je stigao 1930. Upravo zbog toga je prebačen u Alcatraz. Često se sukobljavao s drugim zatvorencima, ali mu je, zbog uzornog ponašanja, dozvoljeno da svira bendžo, a navodno je imao i bend s kojim je nastupao nedjeljom.

2. Machine Gun Kelly

Osuđen je na doživotnu robiju zbog otmice, a u Alcatrazu je bio od 1934. do 1951. U vrijeme prohibicije on se proslavio kao švercer alkohola, ali i pljačkaš. Uhićen je kada je oteo jednog biznismena, a taj slučaj je prvi koji je riješio tek osnovani FBI. U zatvoru se često hvalio pljačkama i ubojstvima koje nije počinio. Navodno, te njegove priče su bile dosadne drugim robijašima, pa su se žalili na njega. Usprkos tome, pisali su o njemu kao o uzornom zatvoreniku.

3. Robert Stroud

Osuđen je na 12 godina robije zbog ubojstva, pa na doživotnu robiju u samici. U zatvoru je bio od 1942. do 1954. Stroud se od tinejdžerskih godina bavio organizacijom prostitucije, a sa 19 je ubio barmena zbog čega je osuđena na robiju. Tijekom 1961. ubio je čuvara, pa je prvo osuđen na smrt vješanjem, ali je kazna ublažena na doživotnu robiju u samici. Tijekom izolacije posvetio se proučavanju ptica i postao je jedan od popularnih ornitologa.

4. Ellsworth Raymond "Bumpy" Johnson

Osuđen je na 15 godina robije zbog prodaje droge, a u Alcatrazu je bio od 1954. do 1963. godine. Brzo je napustio školu i posvetio se kriminalu, pa je postao poznat kao "kum Harlema". Vjeruje se da učestvovao u bijegu Franka Morrisa, Johna i Clarencea Anglina. Oslobođen je 1963. godine.

5. Alvin Francis Karpis

Osuđen je na doživotnu robiju s pravom na pomilovanje, a u Alcatrazu je bio od 1936. do 1962. godine. Bio je jedan od trojice vođa čuvene bande Mame Baker, zbog čega je kasnije u Alcatrazu proveo 26 godina. Bio je toliko surov da ga je FBI proglasio "državnim neprijateljem broj jedan". Također, jedini je gangster koga je osobno uhitio čuveni J. Edgar Hoover. Deportitan je u Kanadu 1969. godine, a preselio se u Španjolsku 1973. godine.