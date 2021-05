Američka downhill biciklistkinja i avanturistkinja Whitney James otkrila je kako je jedan ugriz krpelje zamalo nije koštao života. Naime, ona je s jedne svoje pustolovine, osim lijepih uspomena, dobila i krpeljni tifus.

"U studenom 2017. godine vratila sam se s fantastičnog trodnevnog planinarskog putovanja Scenic Rimom u Australiji. No, vrh uha počeo me boljeti nekoliko dana nakon što sam se vratila kući. Prije mog putovanja, imala sam upalu tog uha, pa sam mislila da je nisam zaliječila", ispričala je Whitney.

Ona je našla i malo zgrušane krvi u ušnoj školjci, a po povratku kući u Kolorado nekoliko dana kasnije uho joj je postalo prilično natečeno i osjetljivo. Na mjestu gdje je pronašla sasušenu krv, napipala je prištić iz kojeg je curio gnoj te je konstantno imala osjećaj žarenja po uhu, piše Good Housekeeping.

"Ono što me je zaista prestrašilo, bilo je kad mi je limfni čvor tik ispod uha postao jako upaljen. Ta bol bila je puno gora od onoga što se događalo u mom uhu i stvarno me izbezumila", rekla je Whitney.

Potražila je liječničku pomoć na vrijeme

Otprilike tjedan dana nakon što se je vratila s putovanja, ona je otišla na pregled kod liječnice koja joj je tretirala upalu uha. No, ona joj je rekla da joj nije ništa i poslala ju je kući. Nakon što joj je bol u limfnom čvoru postala neizdrživa, posumnjala je da je ona zgrušana krv koju je pronašla u uhu ustvari krpelj.

Naime, staza po kojoj je vozila u Australiji bila je prekrivena australskim paraliznim krpeljima, a vodič ju je upozorio na njih.

"Nakon što me je pregledalo mnoštvo različitih liječnika i hrpe popijenih antibiotika, završila sam kod specijaliste za zarazne bolesti koji je odmah znao što se događa. Kazao mi je da sam oboljela od tifusa jer me je ugrizao krpelj. Zvuči zastrašujuće, znam. Ali liječnik me odmah uvjerio da nemam 'tifus iz Drugog svjetskog rata'", kazala je Whitney.

Naime, ona je imala tzv. krpeljni tifus kojeg prenose krpelji i koja obično ima blage simptome poput povećanih limfnih čvorova, umora, vrućice, glavobolje ili osipa. No, ako se on ne liječi, može doći do po život opasnih komplikacija poput zatajenja bubrega ili teške upale pluća. Nakon prve ture antibiotika oteklina u limfnim čvorovima i peckanje u uhu napokon su se počeli smanjivati, a Whitney je ubrzo ozdravila.