Međunarodni tim astronoma, predvođen Ivom Labbéom sa Sveučilišta Swinburne, otkrio je šest masivnih drevnih galaktika, nazvanih "razaračima svemira", koje bi bi mogle promijeniti naše razumijevanje svemira.

Istraživači, koji su ranije ovog tjedna objavili svoja otkrića u časopisu Nature, otkrili su da su ogromne galaktike mogle nastati 500 do 700 milijuna godina nakon Velikog praska. Uočili su ih infracrveni senzori teleskopa. Ovi alati otkrivaju svjetlost koju emitiraju najstarije zvijezde i galaktike, omogućujući im da vide otprilike 13,5 milijardi godina u prošlost.

Praskozorje svemira

Istraživači su bili itekako zbunjeni razbijačima svemira zbog njihove veličine. "To je 10 do 100 puta veće nego što bi tipične galaktike u ranom svemiru trebale biti", rekao je dr. Labbé u izjavi za ABC News. Prema njihovim mjerenjima, ovih šest objekata moglo bi težiti milijarde više od Sunca. Za jednu od galaktika, ukupna težina svih njezinih zvijezda može biti 100 milijardi puta veća od Sunca. Za današnju galaktiku to i nije nezamislivo, ali je za "bebu", kakve su tada postojale. "Većina galaktika u ovoj eri još uvijek malena i samo postupno raste s vremenom", dodao je dr. Labbé.

"Ipak, postoji nekoliko čudovišta koja brzo rasti. Zašto je to tako ili kako bi to funkcioniralo nije poznato." Joel Leja, asistent profesora astronomije i astrofizike na Sveučilištu Penn State i koautor studije, rekao je da je bio oduševljen otkrićima potpuno nove klase objekata stvorenih tijekom osvita svemira.

"Otkriće da je stvaranje masivnih galaksija počelo vrlo rano u povijesti svemira preokreće ono što su mnogi od nas mislili da je temelj i konačna slika Ispostavilo se da smo pronašli nešto toliko neočekivano da zapravo stvara probleme znanosti. To dovodi u pitanje cijelu sliku ranog formiranja galaksija."

'Bebe' koje su prebrzo odrasle

Docent kaže da su objekti 'mnogo masivniji nego što je itko očekivao'. Galaktike u tom rasponu samo su male i mlade jer se tek formiraju. Dodao je: "Ali otkrili smo galaktike zrele poput naših u onome što se prije smatralo početkom svemira." Rezultate još treba potvrditi spektrometrijom, koja razlaže svjetlost na valne duljine, što omogućuje preciznija mjerenja udaljenosti. Do sada su udaljenost i masa potvrđeni samo za nekoliko novootkrivenih objekata.

Ako su mjerenja točna, galaktike su morale biti stvorene mnogo brže i učinkovitije nego što sugeriraju trenutne teorije o formiranju galaktika. "Ohrabrujući je znak da su spektri potvrdili ono što smo utvrdili iz slika koristeći naše standardne tehnike", rekao je dr. Labbé's.