Iako je mnogima Tijelovo, odnosno Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove, neradan dan, čini se kako će većina trgovina ipak raditi. Ovaj katolički blagdan pada u četvrtak te će ga mnogi, ali ne i trgovci, iskoristiti za spajanje s petkom i produljeni vikend.

Za sve one koji odluče dan ispuniti šopingom, ili pak, za one kojima je ponestalo namirnica u kući, u nastavku donosimo radno vrijeme trgovačkih lanaca na Tijelovo.

Većina Lidlovih trgovina radt će od 8 do 20 sati, dok će manji dućani raditi do 14 ili 18 sati.

Neke će trgovine Konzuma raditi do 13, neke do 15, a neke do navečer. Više informacija pogledajte OVDJE.

Kaufland nije objavio nikakve posebne obavijesti o radnom vremenu za Tijelovo. Ranijih godina su njihove trgovine radile po nedjeljnom radnom vremenu, od 8 do 21.

Trgovine Spara i Interspara će raditi do 14 ili do 21 sat, ovisno o lokaciji, a sve možete provjeriti OVDJE.

Tommy nije objavio informacije o sutrašnjem radnom vremenu. Nedjeljom inače rade do 14 sati.

Plodine također nisu objavile detalje o radu na Tijelovo. Nedjeljom rade od 7 do 22.

Studenac također nije izdao upozorenje o radnom vremenu na Tijelovo. Inače radna vremena njihovih trgovina variraju, a sve možete pogledatiOVDJE.

Ikea će raditi od 10 do 21 sat.

Trgovine s hranom, kafići i restorani brze hrane u Avenue Mallu radit će, uglavnom, od 9 do 21 sat. Ostale trgovine će biti zatvorene.

Trgovine u Arena Centru će na Tijelovo raditi prema redovnom radnom vremenu.

Šoping centri Supernove će sutra raditi od 9 do 21 sat.