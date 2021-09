Oni koji se sjećaju svojih prvih izlazaka, ali i oni koji će tek krenuti u njih, sa smiješkom će potvrditi da su, uz otkačenu ekipu i glazbu koja tjera na ples, za idealan noćni provod potrebne još dvije stvari – odvažna odjevna kombinacija i ice cold shot omiljenog pića. To potvrđuje i produkt suradnje hrvatskog brenda Lokomotiva i Jägermeistera, najpoznatijeg njemačkog biljnog likera. Njihova reversable i vodonepropusna bomber jakna u bojama Jägermeistera stvorena je za izlaske . Ovogodišnja must have bomberica dostupna je na web shopu Lokomotive.

„Suradnja je došla nekako prirodno, vjerujem zbog toga što su i Lokomotiva i Jägermeister brendovi koji se obraćaju osobama s izraženom osobnošću, individualnošću, buntom i karakterom. Zbog toga smo željeli utjeloviti identitet ova dva brenda i utkati DNK Jägermeistera i Lokomotive u nešto opipljivo, pritom poštujući postulate na kojima počivaju oba brenda.“, rekla je Lana Puljić iz Lokomotive.

Zeleno-narančasta kombinacija

Esencija Jägermeistera utkana je u dizajn zeleno-narančaste jakne koja u isto vrijeme može biti nonšalantna i opuštena, ali i stroga i odmjerena. Upravo to su postulati na kojima počiva i filozofija Lokomotive, koja često unutar dizajna spaja ono što je u teoriji nespojivo, ali što u konačnici savršeno funkcionira.

„Suradnja s Lokomotivom prati globalnu Jägermeister strategiju kreacije urbanih premium i limited editionstreetwear komada, a osim toga prati i osnovne vrijednosti Jägermeister brenda koji u svemu što radi pjeva odu noćnom životu, slavi kulturu noći i potiče kreativnost umjetnika, jedna od kojih je i Lana.“ – rekla je Nadine Kramarić, brend menadžerica Jägermeistera za Hrvatsku.

Predstavljen i remix legendarnog hita

Must have komad ove jeseni predstavljen je u srijedu 15. rujna na ekskluzivnom eventu u zagrebačkom A most unusual gardenu na koji je bio pozvan ograničen broj gostiju – simbolično, njih sto. Uzvanici su cijelu večer imali priliku uživati u signature koktelima na bazi Jägermeistera i Jägermeister Scharfa koje su osmislili Dorijan Skoblar i Miro Kljajić, a nakon koktela su na red došli i kolačići s potpisom Ivane Čuljak iz Neka jedu kolače, ponovno, inspirirani Scharfom i Originalom. Uzvanike su zabavljali legendarni Marko i Miha iz elektroničkog dua Vanillaz koji su, između ostaloga, predstavili i remix pjesme Meet her at the Loveparade koji je nastao u suradnji s Jägermeisterom.

Video spot pjesme možete pogledati na YouTube kanalu Vanillaza, a bombericu, koja će biti must-have budućih izlazaka požurite uhvatiti na web shopu Lokomotive. Bomberica je uniseks, jednostavna za kombiniranje, lagana, udobna, praktična i funkcionalna, može se naručiti u pet veličina i zaista ju mogu odjenuti i žene i muškarci od tinejdžerskih dana, pa do već vrlo ozbiljnih godina. Tko god ju odabere, brzo će otkriti njezinu dodatnu značajku – skriveno mjesto za čuvanje mini pakiranja Jägermeistera.