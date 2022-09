Jedan je muškarac odlučio usporediti cijene određenih proizvoda u Hrvatskoj i Njemačkoj. Njegov je videozapis postao viralan i na Redditu te je pokrenuo i lavinu komentara.

Za prvi je primjer uzeo mnogima omiljenu Nutellu. I dok pakiranje Nutelle od 450g u Njemačkoj iznosi 2,99€, za manje pakovanje, točnije 400g, u Hrvatskoj ćete morati izdvojiti 3,56€, odnosno 26,79 kn.

Dok za Pampers pelene veličine 5 (12-17 kg), 48 komada u Hrvatskoj morate izdvojiti 21,63€, u Njemačkoj biste za 54 komada izdvojili 17,45€.

Omekšivač Lenor od 950ml u Njemačkoj dođe 2,15€, a isti u Hrvatskoj možete potražiti za 2,98€, ali u pakiranju od 930ml.

Ovaj je videozapis izazvao i brojne reakcije.

"Užasno me naživciralo sad ovo. Baš me zanima tko i na koji način dopušta ovakvu pljačku", "Tvrde neki da se to može", "Zatvorit ovu državu i stavit nas k'o županiju u Sloveniju, bit će nam bolje", samo su neki od komentara.

"Kapitalizam, zato smo se borili. Hrvatska je u odnosu na Njemačku tri puta siromašnija i tri puta rjeđe naseljena. Naši trgovci prodaju proizvode malom broj siromašnih ljudi. Smanjenje cijena se ne isplati jer to neće dovoljno povećati promet. Njemački trgovci prodaju robu velikom broju bogatih ljudi. Smanjenje cijena može bitno povećati promet i u konačnici dati veću zaradu", komentar je jednog Redditovca.

"Košta više u Hrvatskoj jer su skladišta daleko. Vidite da su proizvodi drugačijih veličina nego drugdje. Tako da se svugdje drugdje skladište ti veći proizvodi, a za nas, ekskluzivno, ovi manji se drže u Norveškoj, pa onda košta više dok se dovezu do nas, gorivo nije besplatno. Plus, uz to, Hrvata je zapravo jako malo, tako da se ne prodaju ogromne količine prozivoda. U Njemačkoj je puno ljudi pa se Nutella proizvodi na veliko. Nutella za Hrvatsku se proizvodi u malim batchevima, ručno, a ne kao ova Njemačka u tvornicama sa strojevima. Ti ručno rađeni prozivodi odmah dignu cijenu", napisao je drugi korisnik.