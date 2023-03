Ljudi kažu da trebamo pažljivo birati svoje životne partnere jer oni mogu biti veliki faktor sreće u našem životu. Ovaj muškarac je znao da je napravio pravi izbor kada mu je žena priredila najveće iznenađenje.

Prekrasan trenutak između para raznježio je mnoge na društvenim nakon što su Slaiman i Kate objavili video na TikToku. Video, koji je prikupio više od 18 milijuna pregleda, prikazuje Kate kako svom suprugu govori da mu je otplatila hipoteku.

Otplaćena hipoteka

Video počinje govorom Slaimana: "Upravo sam dobio e-mail od svoje banke u kojem piše da je moj depozit danas uplaćen." Pojasnio je da nije dao nikakav depozit za svoju hipoteku i da ne zna odakle je došao.

Slaiman je bio šokiran i napet kao što bi svatko bio kad vidi nepredviđenu financijsku transakciju na svom računu. Rekao je da je to netko možda učinio slučajno, a njegova supruga Kate mu govori da nije slučajno i dodaje: "To sam bila ja", ostavljajući supruga šokiranog dok on zuri u nju, pokušavajući shvatiti njezinu izjavu.

Dok je Slaiman pokušavao shvatiti zašto i kako je to učinila, Kate ga je uvjeravala da je platila u njegovo ime. Odgovarajući na njegova ponovljena pitanja, Kate mu je odgovorila: "Zato što to zaslužuješ. Činiš toliko za mene sve vrijeme."

Slaiman nakon toga počinje plakati zbog ove divne geste i grli svoju suprugu te ju i dalje stalno ispituje zašto je to učinila i govori joj da je to previše. Međutim, Kate mu govori: "Jer si ti moj muž i zaslužuješ svaku dobru stvar u svom životu."

Drugi muškarac otplatio ženinu hipoteku

Ovaj prekrasan video dirnuo je milijune na internetu, a nekolicina je komentirala da svi moraju biti ljubazni i darežljivi kao Kate. Jedna osoba je komentirala: "Ne trebamo Kate, moramo biti Kate. Trebamo muža koji je tu za nas i trudi se zaslužiti sve ovo." Druga je osoba dodala: "Skinula si toliko stresa s njegovih ramena da nije ni shvaćao da ga ima."

Treća osoba je dodala: "Ovaj video i gesta su nevjerojatni i možete vidjeti da mu znači sve." Ovaj video je objavljen i na Redditu gdje je jedna osoba napisala: "Čovječe, učinio bih sve da netko ovako brine za mene." Još je jedna osoba dodala: "Pogađa točno u srce, posebno s raskinutim brakovima i propalim vezama kojih ovih dana ima napretek."

Otplata nečije hipoteke skida veliki teret s njihovih leđa, a Kate nije jedina koja je to učinila. U sličnom dirljivom incidentu, muškarac je otplatio hipoteku svoje bivše djevojke s kojom ima dijete. Objasnio je da joj želi zahvaliti što je bila sjajna majka njihovom trogodišnjem sinu Leu i odlučio joj je prirediti ovo iznenađenje pa je rekao: "Morao sam se pobrinuti da ona i Leo budu sigurni. Tako mi je drago što sam imao dovoljno sreće da to učinim."

Iznenadio ju je na njezin rođendan i rekao joj da kuća sada pripada njoj jer je nazvao banku i položio depozit protiv njezine hipoteke. Njegova bivša djevojka bila je šokirana i iznimno zahvalna na ovoj gesti, piše Scoop Upworthy.