Čovjek koji je na Instagramu poznat pod nazivom @rawmeatexperiment, svaki dan objavljuje videa u kojima pokazuje kako jede velike porcije različitog sirovog mesa.

Trenutno je na 81. danu. Na svom Instagram profilu je prikupio više od 80.000 pratitelja od početka eksperimenta, koji je bio 22. studenog, a još nema izvješća o bilo kakvoj bolesti zbog prehrane koja uključuje sirovo meso.

Vrste sirovog mesa nisu bitne

Do sada je jeo ogromne kriške sirove govedine, cijeli nekuhani losos, mljeveni bizon, janjeći file i Wagyu odrezak. Ovaj "mesožder" na svom profilu navodi da će jesti sirovo meso svaki dan dok ne umre od bakterija.

"Želim vidjeti hoću li živjeti pet dana ili 500 godina", rekao je. "Jako se zabavljam stavljajući si hranu u usta", dodaje.

Svaki dan meso ispire sirovim mlijekom i čašom sirovih jaja.

'I medvjedi jedu losos'

Na svom profilu je izjavio da bi radije jeo ribu nego slatkiše.

"Današnji doručak je losos", napisao je u postu. "Mislim da je losos zdrav jer ih medvjedi vole. Nikad ne vidim divlje medvjede u bolnici, tako da im je sigurno dobro", rekao je.

„Jedu samo je*enu ribu i spavaju u rupi nekoliko mjeseci, nije loše", dodao je.

Raw Meat Experiment prikuplja novac za svoj fond za meso na internetu jer tvrdi da je dijeta značajno promijenila njegovo zdravlje.

Kako je sve počelo

Cijeli život se osjećao loše dok je jeo prerađenu hranu. Borio se s kroničnim umorom, cističnim aknama, bolnim problemama s kožom od njegove 15. godine sve dok se nije vratio na dijetu baziranu na mesu.

“Od tada sam cijelo vrijeme jeo odrezak i jaja, a nakon toga sam počeo jesti sirova jaja i piti sirovo mlijeko”, rekao je za podcast.

„Pratio sam neke od veganskih gurua i pio bih šejkove od kelja sa svim puderima i mislio sam da postajem zdraviji, a nakon samo godinu dana sam shvatio da je meso zapravo zdrava hrana", dodao je.

Rekao je da je imao problema sa želucem kada se vratio, ali da je sve ubrzo bilo normalno, osim što su mu se promijenile crijevne bakterije.

Dodao je da svaki put kada se pojede nešto novo, neki ojačaju, a neki "odu" jer se mijenja ekosustav u njima. Također je dodao da kada se mlijeko zagrije do određene točke, zagrijavaju se sve bakterije i enzimi koji inače pomažu da ga se probavi te da je bolje jesti sirovo meso.

Javili su se i stručnjaci

Unatoč njegovim tvrdnjama, stručnjaci za sigurnost hrane rekli su da igrate "ruski rulet" sa sirovim mesom.

“S obzirom na to da sirovo meso ima sve vrste bakterija u sebi, a ne znate kako se postupalo s mesom”, rekao je Jeff Nelken za Men's Health.

“Puno je pitanja”, dodao je, pojašnjavajući da bi salmonela ili E. coli mogle vrebati u pakiranju pečenice ili piletine.

To bi moglo dovesti do trovanja hranom i krvavog proljeva, grčeva u želucu i povraćanja do tjedan dana, prenosi The Sun.