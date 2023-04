Taz Aldeek (29) morao se prijaviti na univerzalni kredit kako bi mogao pokriti životne troškove. Nagomilao je 11.200 eura duga, ne uključujući zajmove za školarinu i smještaj na sveučilištu.

Ali Taz je ipak dobio posao službenika za slučajeve u Uredu povjerenika za informiranje, a u rujnu će započeti školovanje u Državnom tužiteljstvu u Engleskoj.

Utjecaj na zdravlje

Taz je rekao: "Bilo je to jako teško razdoblje za mene, moje fizičko zdravlje se pogoršavalo i davao sam sve od sebe da ostanem pozitivan, ali osjećao sam se kao da sam na mračnom mjestu. Sada sam spreman za posao, imam iskustvo na nacionalnoj i međunarodnoj razini i spremniji sam nego što ću ikad biti. Sretan sam što sam u kriminalističkoj i javnoj službi u CPS-u. Osjećam se kao da značajno utječem na svoju zajednicu."

Taz je diplomirao pravo i kriminologiju na Sveučilištu Sheffield 2016. godine. Zatim je na istom sveučilištu 2017. diplomirao na području korporativnog i trgovačkog prava, ali priznao je da se osjećao kao da se 'ne uklapa u kalup' odvjetnika. Volontirao je u službi za svjedoke na sudu u Manchesteru dok je radio u hotelu kako bi uštedio novac.

Znao je da njegovi interesi leže u kaznenom pravu i prihvatio je četveromjesečni volonterski pripravnički staž u SAD-u, u uredu za osuđenike na smrt u sklopu Louisiana Capital Post Conviction Projecta. Po povratku iz SAD-a, Taz je proveo šest mjeseci radeći u odvjetničkom uredu. Zatim se prijavio za stipendiju putem The Honorable Society of Lincoln’s Inn – priznatog kao jednog od najprestižnijih svjetskih profesionalnih tijela sudaca i odvjetnika. Unatoč tome što je prvi put odbijen, Taz se ponovno prijavio i dobio stipendiju koja mu je dala slobodu prijavljivanja za učenike i stažiranje.

Dobio sto odbijenica

Nakon što je dobio brojne odbijenice u odvjetničkim uredima pa čak i na poslovima koji nisu bili povezani s njegovom strukom, bio je prisiljen potpisati Universal Credit u studenom 2020. I nakon iscrpljujućih 18 mjeseci i gotovo 100 odbijenica, u travnju 2022. ponuđena mu je pozicija u Uredu povjerenice za informiranje te mu je osigurano i školovanje.

Taz svoja iskustva u traženju posla objavljuje na YouTubeu kako bi pomogao drugim budućim ambicioznim odvjetnicima. “Kada gledam unatrag, to je bila priča o iskupljenju. Išao sam u državnu školu i bio u najnižem rangu za sve. Upisao sam pravni fakultet i kao svakome na sveučilištu, to je financijski teško iskustvo. Osjećao sam se kao da se ne uklapam u kalup, ali sam završio fakultet i mislio da ću to raditi i na kraju sam se posvetio tome."

“Bez stipendije Lincoln’s Inna, ne bih mogao pohađati pravosudni ispit za odvjetnika. Od 2017. do 2022. dobivao sam odbijenice svake godine i sada sam to konačno uspio, ali morao sam se prijaviti na biro i bio sam na Universal Creditu dok sam se prijavljivao za posao. Vrlo je teško jer počinješ sa samopouzdanjem, ali kada prolaziš kroz stroj za mljevenje mesa, samopouzdanje ti pada. Bio sam iznenađen jer imam tri diplome i svugdje gdje sam primjenjivao željeno iskustvo, toliko sam uložio sebe u pravo da sam se izvan tog puta borio za bilo kakav posao", rekao je.

Zatim je dodao: "Da nisam mogao živjeti kod kuće uz podršku svog oca, ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Čak i sada imam dug od 11.200 eura iz tog razdoblja, uz stvarni dug studentskog financiranja", piše Mirror.