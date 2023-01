Čini se da danas sve češće čujemo rečenicu "Jao, kako se živjelo u Jugoslaviji". Što god netko mislio o tom vremenu, kada pogledamo stare slike, ne možemo osporiti činjenicu da svi izgledaju ležerno, opušteno i najviše od svega - bezbrižno. Čini se da se lakše disalo, da odlazak u grad nije predstavljao teret, već užitak. Da čekanje u redu nije značilo frustraciju, već upoznavanje novih prijatelja. A tek scena, a tek moda!

'Bilo je to dobro vrijeme..'

"Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju, jarane. U auto naspi čorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more", stihovi su kojima nas Zabranjeno pušenje vraća u jedno idilično razdoblje. Surovo, ali stvarno.

Tko bi danas mogao pjevati o kreditu, a da nema negativni kontekst? Tko bi danas otišao u Trst po "farmerke" ako ih preko interneta naruči na samo dva klika? Otići na izlet, malo na Jadran? Za to je danas potrebno odvajati mjesecima, planirati i bookirati. A tek cijela obitelj u Yugu ili Fići do mora? Bez klime? Vrijeme koje se definitivno neće ponoviti.