MAMMA MIA / Drago kamenje, Teletubbiesi, visoki prorezi i ubojiti dekoltei: Preplanule ljepotice u badićima kakve svijet još nije vidio!

Modni brend The Blonds predstavio je svoju najnoviju kolekciju kupaćih kostima u Miamiju koju karakterizira glamur i buntovnički duh, priopćili su. The Blonds je sinonim za ekstravagantan stil koji nadilazi normu. Svaki njihov komad pomno je ručno izrađen eklektičnom mješavinom tekstila i veziva te je dizajniran da istakne svaku ženu u njenom najglamuroznijem obliku. Njihove jednodijelne kupaće kostime krasili su visoki rezovi za noge i smjeli dekoltei, a to sve vizualno stanjuje figuru. Manekenkama su društvo na pisti radili popularni i zaigrani Teletubbiesi, pa su jedinstveni badići i modna revija većini publike oduzeli dah. Brend The Blonds inače obožavaju zvijezde poput Beyonce, Lady Gage, Katy Perry, Rihanne, Taylor Swift, Kim Kardashian itd.