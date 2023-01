Poznatu TikTok influencericu i novinarku Ninu Skočak često uspoređuju s glumicama Lily Collins i Fran Drescher (Fran Fine), što zbog fizičkog izgleda, što zbog stila odijevanja. Nina se svojim vintage stilom odvaja od velike većine današnjih djevojaka koje kupuju isključivo u Zari. Tako je više puta rekla da ne želi podržavati industriju nekvalitetne odjeće s iznimno upitnim uvjetima za radnike.

Ninu smo prošli put intervjuirali o prednostima stažiranja u Europskom parlamentu, a ovog puta nam je pričala o svojoj posebnoj ljubavi prema šeširima, gdje pronalazi inspiraciju za odjevne kombinacije, koji su joj najdraži šeširi i gdje su najbolje ponude vintage odjeće.

U šetnji centrom Bruxellesa, Nina nam je pokazala svoju kolekciju šešira.

NET.HR: Kako biste opisali svoj stil?

SKOČAK: Uvijek kažem da je moj stil mješavina više stilova s naglaskom na vintage, recimo, vintage elegancija. Volim stil koji je imala Fran Fine, ali i osamdesete i devedesete, koje nisu klasičan vintage. Volim taj elegantan i ekstravagantan stil, to je ključ svega.

NET.HR: Gdje pronalazite inspiraciju za modne outfite?

SKOČAK: Inspiraciju najviše pronalazim na Instagramu, gdje već pratim neke profile. Volim pronalaziti inspiraciju iz starog Hollywooda, od starih holivudskih glumica.

NET.HR: Kako se pojavila ljubav prema šeširima?

SKOČAK: Vjerojatno od mog prvog šešira, to je bio sivi šešir s Hrelića kojeg sam kupila prije deset godina. Imam tu sreću da imam tip lica da mi odgovaraju šeširi. Šeširi mi idu mi uz kapute, uz moj stil. Kad nosim šešir osjećam se jako ugodno.

NET.HR: Koliko imate najdražih šešira, koji Vam je oblik najdraži?

SKOČAK: Najdraži oblik mi je fedora, zato što je to malo muževniji oblik šešira, ali mislim da ta vrsta šešira ima jak karakter pa jako volim sve fedore i mislim da mi baš dobro stoji. Najdraži šešir mi je roza šešir s perom jer je baš specifičan, nikad u životu nisam vidjela takav šešir i mislim da nitko nije. Kad sam ga vidjela, rekla sam si da je to šešir mog života, da ga moram imati. Iako mi je rozi najdraži jer je specifičan, najviše nosim plavu fedoru.

NET.HR: Ima li jedan šešir u Vašoj kolekciji neku posebnu priču?

SKOČAK: Svaki moj šešir ima posebnu priču, mogla bih sat vremena pričati o svakom šeširu. Moj prvi šešir s Hrelića je Cahunov šešir iz Zagreba i to je najkvalitetniji šešir koji imam. Iako ga imam 9 godina, šešir je u savršenom stanju i posebno sam vezana za taj šešir jer mi je prvi i najbliži srcu.

NET.HR: Gdje ste sve kupovali šešire i koja Vam je najdraža trgovina?

SKOČAK: U zadnje vrijeme sam najviše kupovala u Bruxellesu. Ovdje jedna Francuskinja ima svoju prodavaonicu s fantastičnim šeširima. Kod nje sam kupila 4 šešira. Baš ima specifične šešire, nema klasične fedore. Ovaj rozi je iz njene trgovine, kao i ovaj smeđi s perjem. Svaki njezin šešir je unikatan. Fascinantno mi je da jedna žena od 70 godina ima toliko stila, još uvijek ima taj ukus za šešire.

NET.HR: Koliko dana u tjednu nosite šešire? Nosite li kape?

SKOČAK: Preko ljeta ih manje nosim jer mi bude vruće ispod šešira, ali preko zime ih nosim skoro svaki dan, sigurno 4-5 dana od 7 dana u tjednu. Nosim kape, imam jednu koja je krznena, volim turbane iz dvadesetih, ali definitivno su mi najdraži šeširi koje nosim svaki dan.

NET.HR: Što je najbolje što ste uzeli iz maminog i bakinog ormara?

SKOČAK: Mama i ja imamo potpuno različit stil i nas dvije se tu ne podudaramo, ali moja baka se oblačila baš onako kako se ja danas oblačim, tako da od bake uzimam sve, kao recimo ovaj crni kaput i leopard šešir. Najdraža njezina stvar koju stalno nosim, već pet godina, i koji svaki drugi dan imam na sebi je taj crni kaput. Ne skidam ga sa sebe, on je iz devedesetih i u savršenom je stanju.

NET.HR: Puno puta ste rekli da kupujete vintage odjeću i modne dodatke na buvljacima. Kako uspijevate naći tako dobre komade i gdje su Vam bolje ponude, u Zagrebu, Bruxellesu ili Amsterdamu?

SKOČAK: Moji prijatelji me uvijek zezaju da imam zlatnu ruku. Kad vidim hrpu robe na podu, to je za mene raj. Ja se tu uvalim, kopam i uvijek iskopam nešto što je predobro. Mislim da je ključ imati viziju da znate što vam dobro stoji i onda možete doslovno u hrpi smeća naći nešto što znate da će vam odgovarati. U Zagrebu mi je najbolji Hrelić, a u Bosni oni mali second handovi i mali buvljaci jer je puno jeftinije, a mogu se pronaći jako kvalitetni komadi odjeće.

NET.HR: Na TikToku ste rekli da u Amsterdamu isto imaju dobru ponudu. Koje su cijene vintage odjevnih komada ondje?

SKOČAK: Amsterdam ima fenomenalne second handove, cijela Nizozemska je puna second handova, ali su jako skupi. Skuplji su nego H&M, Bershka i slični dućani. Neka majica zna biti 20-30 eura, a hlače 60-70 eura. Moje najveće zadovoljstvo je kada nešto što sam našla na podu, a što je koštalo 1 euro, od toga napravim nešto što izgleda kao milijun dolara. To me najviše zadovoljava.

NET.HR: Mislite li da ljudi više u Bruxellesu nego u Hrvatskoj vole kupovati vintage odjeću?

SKOČAK: Definitivno više u Bruxellesu i u zapadnoj Europi jer je to ovdje ogroman trend, pod broj jedan zbog ekološke osviještenosti. Ljudi paze na ekologiju, ne vole fast fashion, ali i samo taj stil koji ljudi ovdje imaju više odgovara nekom urbanom hipsterskom looku, koji se može pronaći u second handovima. Iako mislim da se kod nas ekstremno brzo širi vintage i second hand i da to već sad postaje dio mainstream kulture. Koliko sam primijetila puno se priča o tome.

NET.HR: Javljaju li Vam se ljudi i pitaju li Vas za savjete gdje bi mogli pronaći neke vintage komade?

SKOČAK: Ne, ali mi se javljaju ljudi da mi žele pokloniti svoju odjeću koju ne nose. Skoro svaki drugi dan mi netko na Instagramu napiše: 'Nina, ja imam ovo u ormaru od bake ili od mame, ja to neću nositi, ja ću to baciti, hoćeš li da ti to pošaljem?' Imam već neke stvari koje su mi poslali moji pratitelji. Jako mi je drago kada me se ljudi sjete.

NET.HR: Je li se našao i neki šešir kod pratitelja?

SKOČAK: Da, ljudi mi znaju ponuditi i šešire, torbe, cipele, svašta.

NET.HR: Uvijek Vas možemo vidjeti u elegantnom klasičnom izdanju, prepustite li se nekad sportskom izdanju?

SKOČAK: Kad idem do dućana, da, tada mi nije bitno, ali ako idem na posao, na piće, ako idem van, ne, nikad. Iako sad želim malo popuniti taj dio svog ormara koji je ležeran, casual jer nekad stvarno svi imamo dane kad se jednostavno nemamo volju srediti i želimo jedan dan prošetati u ležernom izdanju, a ja nemam takvu odjeću. Imam odjeću koja je ili ekstremno elegantna, stara, nešto što sam kupila prije 9 godina i što ne liči ni na što pa sad želim uzeti par komada koji su moderni, koji izgledaju cool i da ih mogu isfurati tu i tamo kad idem do dućana ili na kavu, ali da izgleda cool jer sam sad ili u sređenom izdanju ili sam totalno kao da me je poplava odnijela. Nemam odjeću između, tako da mi je to novi cilj, malo izgraditi neku prijelaznu garderobu.

NET.HR: Beretka, šešir ili šubara?

SKOČAK: Beretka sigurno ne, ne volim ih, šešir da, ali obožavam i šubare. Za svaki dan bih rekla šešir.

NET.HR: Koja Vam je najdraža godina od vintage stylea?

SKOČAK: Zimska je četrdesete i tridesete, a ljetna pedesete i šezdesete.

NET.HR: Jeste li pikirali neki poseban odjevni komad kojeg želite u Vašem ormaru?

SKOČAK: Postoji toliko robe koju želim nositi, ali ju nigdje ne mogu naći pa bih to trebala sašiti. Zato sad razmišljam da mi je to možda idući korak u karijeri, možda izbaciti neku malu kolekciju za početak, koja bi imala 2-3 sezonske stvari koje su u potpunosti u mom stilu. Vjerujem da postoje ljudi koji bi to isto htjeli nositi. To bi mi bila velika želja i ispunjenje, ali to je još uvijek u mojim mislima. Ako sama osmislim kolekciju, zašto ne bih podijelila tu ideju s drugima. Recimo, tražila sam žensko odijelo, ali ne može se naći kvalitetno, elegantno žensko vintage odijelo po mjeri, koje nije Zara odijelo, nego odijelo koje ti može trajati sljedećih 15 godina i koje neće izaći iz mode. To mi je idući korak, naći nekoga tko mi može sašiti neko dobro odijelo i onda vidjeti kako će se to svidjeti ljudima pa bih možda i to stavila u kolekciju. Za šešir u kolekciji bi bilo jako teško, to treba biti netko s posebnim zanatom, a i nije da su šeširi za masovnu prodaju, dok bi bilo dobro u kolekciji imati hlače, odijelo ili torbice.