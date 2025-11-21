Pet ključnih blagdanskih komada koje ćete nositi godinama: 'Vrijedan dodatak garderobi'

Blagdanska sezona polako kuca na vrata. S njom dolaze i brojne zabave i druženja, a time i vječno pitanje: što odjenuti? U doba društvenih mreža, pritisak da za svaku prigodu imamo novu odjevnu kombinaciju može biti velik, a i poprilično skup.

Međutim, blagdansko odijevanje ne mora biti komplicirano. Ključ je u odabiru nekoliko snažnih, bezvremenskih komada koje zbog njihove trajne vrijednosti možete nositi iz godine u godinu i vješto ih kombinirati s drugim odjevnim predmetima.

S time se slaže i stilistica te modna urednica Matilda Stanely, koja je za magazin HELLO! otkrila pet ključnih odjevnih predmeta u koje se isplati uložiti upravo sada.

1. Bezvremenski smeđi kaput

"Bogate, čokoladne nijanse smeđe boje veliki su hit ove sezone, a čini se da će s nama ostati i u budućnosti. Stoga je kvalitetan kaput u ovoj jesenskoj boji pametna investicija", kaže Matilda. "Duži, teži model nije samo praktičan za hladno vrijeme, već svakoj kombinaciji daje profinjen izgled bez previše truda."

Matilda dodaje: "Tijekom dana, kaput na vezanje nosite uz pletivo ili klasičnu bijelu košulju. Za večernji izlazak, jednostavno ga prebacite preko svečane kombinacije spremne za plesni podij. To je komad koji će zaista biti vrijedan dodatak vašoj garderobi, a klasičan dizajn osigurava da ga bez brige možete nositi i iduće godine."

2. Džemper s 'Fair Isle' uzorkom

"Klasično pletenje s 'Fair Isle' uzorkom unijet će dašak blagdanskog duha u vaš ormar, ali na suptilan i elegantan način, bez kiča ili pretjerivanja", objašnjava Matilda. "Udobni džemperi s uzorkom u toplim, neutralnim tonovima izgledat će sjajno uz omiljene traperice, ali mogu poslužiti i za stvaranje opuštenijeg dojma u kombinaciji sa šljokičastom suknjom ili hlačama."

3. Metalik suknja

"Blagdanska sezona nije potpuna bez malo sjaja, a suknja metalik odsjaja najbolji je način da ga pokažete", ističe Matilda. "Suknja A-kroja laska figuri i izgledat će posebno svečano uz elegantnu bluzu ili top ukrašen detaljima. Ipak, lako se može prilagoditi i za dnevne prigode – jednostavno je uparite s ležernim džemperom ili prugastom majicom."

4. Odvažna crvena haljina

"Iako obožavam klasičnu crnu haljinu za zabave, u ovo doba godine volim je zamijeniti nečim malo svečanijim", objašnjava ova talentirana profesionalka. "Odvažna crvena haljina izgledat će jednako elegantno, ali s dozom božićnog veselja. Ako odaberete jednostavan i moderan kroj, moći ćete je stilizirati na bezbroj načina i maksimalno iskoristiti."

Ona savjetuje: "Za posebne večernje prilike dodajte upečatljiv zlatni nakit i cipele s potpeticom. Za uredsku zabavu, nosite je ispod krojenog sakoa i kombinirajte s prozirnim najlonkama na točkice."

5. Sako upečatljive boje

"Nikada ne podcjenjujte stilsku moć dobro krojenog sakoa", napominje Matilda. "Kvalitetan sako može trenutačno podići svaku odjevnu kombinaciju, a kada sam u nedoumici što odjenuti, jednostavna kombinacija sakoa i traperica često je rješenje koje spašava dan. Potražite modele u dubokim nijansama šljive ili tamnocrvene boje, koje će osvježiti vaš izgled više od klasičnih tamnih tonova. Koristite ga da upotpunite sve, od svjetlucave suknje do starih, provjerenih traperica. Nosite ga otkopčanog za opušteniji dojam ili ga zakopčajte i dodajte remen kako biste naglasili struk", dodaje.

Ulaganjem u nekoliko ovakvih klasičnih komada ne samo da ćete uštedjeti novac, već ćete izgraditi održivu i svestranu garderobu. Umjesto stresa oko kupovine za svaku novu prigodu, imat ćete pouzdane temelje koje je lako nadograditi i prilagoditi, osiguravajući besprijekoran stil tijekom cijele blagdanske sezone.

