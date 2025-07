Liječnici upozorili: Ako kod hodanja ili trčanja imate ovaj problem, vrijeme je da napravite promjenu

Jedna od stvari koja najviše može isfrustrirati je da krenete u šetnju ili na trčanje i odmah osjetite nelagodu, zatezanje ili bol u stopalima.

Iako postoji niz mogućih uzroka bolova pri stajanju ili hodanju, jedan od češćih, ali i lako rješivih razloga su premale cipele , piše HuffPost.

Bol dok hodate

Čak i ako nosite tenisice koje su uobičajene veličine za vas, moguće je da ipak nisu odgovarajuće za duže šetnje ili trčanje.

"Nakon duljeg hodanja, stajanja ili trčanja, stopala mogu nateći. To je sasvim uobičajeno i događa se velikom broju ljudi, bez obzira na to koliko su aktivni ili koliko godina imaju", ističe dr. Jeffrey Fleming, specijalist sportske medicine iz Sveučilišnog medicinskog centra u Pittsburghu.

Liječnik je objasnio da je uzrok gravitacija, koja izaziva nakupljanje tekućine u donjem dijelu tijela pa tako i u stopalima.

Kod nekih ljudi stopala nateknu više, kod drugih manje, to je potpuno individualno i najbolje ćete sami procijeniti koliko vam stopala nateknu nakon dugog hodanja ili stajanja. Ako vam se to često događa, važno je da o tome vodite računa kad kupujete tenisice ili bilo kakvu obuću.

Savjeti stručnjaka za izbor obuće

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih rješenja. Ako vam stopala imaju tendenciju oticanja, razmislite o kupnji obuće koja je za pola broja veća.

"U takvim slučajevima obično savjetujemo da se uzme pola broja veća cipela, a po potrebi se kasnije može dodatno prilagoditi", kaže dr. Fleming. Također, korisno je isprobati modele s nešto širim kalupom, dodaje Liz Pagonis iz lanca specijaliziranih trgovina za trčanje.

Pagonis kaže da iz iskustva zna kako mnogi ljudi zapravo trebaju obuću veću od one koju inače nose.

"Poželjno je da imate pola do cijelog prsta razmaka između prstiju i prednjeg dijela tenisice – ako vodoravno stavite palac ispred prstiju, trebali biste osjetiti lagani razmak kako se stopalo ne bi trljalo o cipelu", objašnjava Pagonis.

Ako već pri isprobavanju tenisica osjetite zatezanje, to je znak da vam trebaju veće, a ako trenutačno niste u mogućnosti kupiti novi par, Fleming savjetuje da barem pokušate labavije vezati vezice.

"Ali ako niste skloni oticanju i to se nikada prije nije dogodilo, sasvim je u redu ostati pri svojoj standardnoj veličini. Naravno, možete promijeniti veličinu ako se u budućnosti pojavi problem", napominje Fleming.

Znakovi oticanja stopala

Oticanje stopala može biti češće u određenim situacijama i godišnjim dobima. Može se javiti bez obzira trčite li, hodate ili samo cijeli dan stojite na poslu, ali je posebno učestalo tijekom vrućih i vlažnih dana.

"Vjerujem da su mnogi primijetili da im npr. ruke nateknu kad je vruće pa se slično događa i sa stopalima, samo još brže ljeti", objašnjava Pagonis.

Natečenost je češća i kada ste na nogama dulje vrijeme, primjerice tijekom dužih radnih dana, planinarenja ili prilikom trčanja polumaratona i maratona.

"Ljudi kojima često otiču stopalia to obično primijete na vrijeme. No ako niste sigurni, obratite pažnju na osjećaj nakon duže šetnje ili trčanja, ako primijetite zategnutost, moguće je da vam stopala natiču. Drugi način da to uočite je vizualni – ponekad se natečenost jasno vidi, osobito oko gležnja, gdje se stopalo i gležanj spajaju", dodaje Fleming.

Također možete nakon aktivnosti izuti tenisice i pritisnuti dva prsta na unutarnju stranu gležnja, na mjesto gdje se nalazi mala koštana izbočina – tamo se često može osjetiti natečenost.

"Ako osjetite da je područje mekše i 'spužvasto', to može biti znak blagog oticanja. Taj dio je obično najjednostavniji za provjeru", kaže Fleming.

Posljedice nošenja krive obuće

Preuske tenisice mogu uzrokovati zdravstvene probleme. Cipele koje previše stežu mogu izazvati više problema od same neugode.

"Prvo, mogu smanjiti cirkulaciju. Također mogu dovesti do pojave čukljeva. Ako se kretanje stopala ograničava, to može izazvati i druge ozljede jer tijelo tada ne izvodi prirodni pokret prema naprijed pa dolazi do promjene načina hoda. To može uzrokovati i žuljeve, oguljene nokte pa čak i lomljenje noktiju na nogama – uobičajene probleme kod trkača", upozorava Pagonis.

"U većini slučajeva, oticanje stopala nakon trčanja je bezopasno pa to ne bi trebalo biti razlog za veliku zabrinutost. Trebali biste potražiti liječnički savjet ako oticanje traje više sati nakon aktivnosti, ako se nastavi pogoršavati nakon što stanete ili ako primijetite promjenu boje kože", poručuje Fleming.

Također, ako već imate neka zdravstvena stanja ili povijest problema vezanih uz oticanje, Fleming savjetuje da se obratite liječniku, ali ističe da je u velikoj većini slučajeva, riječ o bezazlenim pojavama.

