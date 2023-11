Jedan TikToker u videu objašnjava osnovnu ideju: "Svi znamo da nam je za život potreban kisik, a ako smo predugo bez njega - to će nas dovesti do smrti. Međutim, mi možda ne shvaćamo koliko je to važno, ali kada bi atmosfera naše Zemlje potpuno nestala na samo pet sekundi, udar bi bio zastrašujući."

Što bi se dogodilo da Zemlja izgubi kisik?

Znanstvenik sa Sveučilišta British Columbia, Andrew Cote je za The Independent objasnio što će se u tom slučaju dogoditi. Za početak, svi bismo dobili opekline od sunca jer je ozonski omotač iznad nas sačinjen od molekularnog kisika i on nas štiti od većine UV svjetla koje dolazi od Sunca. Ako bi došlo do toga, onda bi imali opekline.

Motori s unutarnjim izgaranjem trebaju kisik da bi nastavili raditi - pa bi svi stali. To možda i nije važno ako ste u automobilu i čekate na semaforu, ali ako ste u avionu ili u kamionu na autocesti, primijetit ćete razliku. Cote kaže da bi se svaki komad nezavarenog metala trenutno zavario jedan s drugim, budući da je metal uglavnom prekriven slojem oksidacije pa bi se bez tog kisika vezali bez tekuće faze.

Vaše unutarnje uho bi eksplodiralo jer biste izgubili značajnu količinu zračnog tlaka. Tada bi svi pomalo gubili sluh. U problemu bi bile i betonske zgrade. Beton je vezan kisikom i neće održati krutost bez njega. Geoffrey Widdinson, inženjer iz Teksasa, rekao je: "Što se tiče disanja, vjerojatno ne bismo primijetili. Naša tijela ne mogu otkriti nedostatak kisika, možemo samo otkriti visoke razine ugljičnog dioksida. Sve dok se CO2 ne nakuplja u našoj krvi, nemamo osjećaj da se gušimo. Zapravo, ne bi bilo dramatično. Fenomen stotinu milijuna automobila koji se odjednom zaustave - privukao bi pozornost, a ljudi koji prate tlak zraka, primijetili bi tu promjenu, ali mi nikada ne bismo otkrili uzrok i na kraju bismo samo slegnuli ramenima."

Inženjer Khannan Sundar je rekao: "Mnogi odgovori na ovo pitanje usredotočit će se na ono što bi se dogodilo tijekom tih pet sekundi, ali nakon toga bi uslijedila velika eksplozija zbog oksidacije svih oceana koji su pretvoreni u vodik. Dakle, Zemlja bi odjednom postala ekstremno hladna na pet sekundi nakon čega bi uslijedio Veliki prasak."

Ljudi su užasnuti ovom informacijom: "Sve postaje samo gore."

"To mi je danas trebalo, egzistencijalni teror. Hvala vam puno", komentirala je jedna osoba.

Ali ne brinite, to se vjerojatno neće dogoditi, piše Ladbible.

