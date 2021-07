Maya Spielman je 50-godišnjakinja koja privlači pažnju korisnika TikToka zahvaljujući svom mladolikom izgledu.

U videima se obično hvali svojom mladenačkom figurom u bikinijima i pripijenim krpicama, a nitko ne može vjerovati da ima 50 godina. Zapravo, njeni pratitelji misle kako ima 20-ak ili 30-ak godina, no Maya je puno starija i ne srami se to priznati, piše The Sun.

Zanosna brineta proslavila se plesanjem u glamuroznim izdanjima, a frajeri su jednostavno poludjeli za njom. Neki od njih ostavljaju joj komentare u kojima se dive njenoj ljepoti.

"O moj Bože, ti si najljepša 50-godišnjakinja koju sam ikad vidio", "Nadam se da ću izgledati upola dobro kao ti u svojim 50-ima", "Ti si san svakog muškarca", neki su od komentara ispod njezinih isječaka.

Glumatanje mladosti je tajna mladolikosti?

Maya tvrdi kako na dnevnoj bazi dobiva stotine komplimenata od dvostruko mlađih muškaraca, a fanovi joj najčešće pišu da je "savršena, prekrasna i lijepa".

Mnogi su ju pitali koja je tajna njene mladolikosti, no ona nije previše otkrila, osim da "glumatanje mladosti" zasigurno pomaže.

Njezina odjeća i poze mijenjaju se iz videa u video, no jedna stvar uvijek ostaje ista - nitko joj ne vjeruje da ima 50 godina.