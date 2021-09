Nije tajna da živimo u regiji u kojoj se izrabljuju radnici, posebno mladi ljudi koji su se tek otisnuli u prve poslovne pothvate.

Jedan 18-godišnjak iz Srbije na Redditu je opisao svoje iskustvo s poslodavcem koji ga je nasamario oko plaće, pod krinkom da mu je zapravo izašao u susret i platio mu više nego što je trebao.

"Prije svega zamolio bih vas za savjet i razumijevanje jer tek imam 18 godina, nemam s kim pričati o ovome i prvi put se susrećem s nečim ovakvim. Počeo sam raditi u firmi distribucije pića kao pomoćni radnik, dogovor je bio da na svaki paket zarađujem 8 dinara do 5000 paketa, poslije mi se svaki paket računa 2 dinara. Ali prvih sedam dana probni rad mi je bio plaćen dnevnicom od 1200 din.

Od 14. srpnja do 1. kolovoza (samo nedjeljom nisam radio) zaradio sam 20.500 dinara. Ali od 1. kolovoza do 1. rujna (potpisao sam ugovor do rujna i dalje nisam radio) sam navodno zaradio 29.000, ali pošto sam prijavljen na minimalac bivši šef me 'častio' tako što mi je platio onoliko koliko sam prijavljen i poslao mi 34.000 na račun.

Ovo mi je prvi posao koji sam ikad radio tako da stvarno ne znam kako ovo funkcionira, ali jedno znam sigurno. Za svih 27-28 dana kolovoza koje sam radio, uradio sam više od 5000 paketa sigurno. Šef je rekao da mi ne moraju više ništa naplatiti i čak mi je rekao da budući da sam bio toliko dobar prvom mi je poslana plaća i ne samo to, već sam i bio čašćen.

Smatram da sam pokraden jer sam radio pošteno svaki dan i dok mi nisu rekli da smijem kući. Dok nisam radio barem 9 sati nisam otišao kući, budući da sam živio najbliže firmi uvijek sam i prvi dolazio.

Ako postoji netko tko me može posavjetovati što da radim, da se odem žaliti ili da vidim dokaz da sam uradio manje od 5000 paketa kako on kaže? Bio bih vam veoma zahvalan na pomoći.

Zaboravio sam dodati da je dogovor bio 40.000 mjesečno, ono što moj bivši šef hoće reći je da sam ja toliko malo radio da sam zapravo zaradio 30.000, ali pošto sam prijavljen na minimalac, čašćen sam s 4000 više. S računicama od polovine srpnja koje sam radio nema teoretske šanse da sam toliko zaradio", napisao je mladić na Redditu.

Prevladavaju savjeti o promjeni posla

Većina korisnika poručila mu je da se ostavi takvih poslova i okuša se u nečem drugom.

"Prvo, ne znam zbog čega si uplašen. Drugo, ako si u Novom Sadu ili Beogradu, a i većini drugih gradova, odje*i ti to i idi raditi u nekom restoranu kao konobar itd. Da nosiš bilo što i da se baviš bilo kakvom fizikalijom za ispod 45.000 dinara je zaje*avanje. Izgubit ćeš zdravlje za ništa", savjet je jednog komentatora.

"Imaš 18 godina, još uvijek se možeš prekvalificirati za neko plaćenije zanimanje. Pusti fizički rad za 20.000 dinara. Još bolje, ako poradiš na obrazovanju pa za 5 godina nađeš pismen posao na kojem te neće izrabljivati. Fizički rad uz uvjete koje si spomenuo će ti pojesti zdravlje i godine i dok tapneš dlanom o dlan - imat ćeš 30 godina i dalje ćeš raditi za istu plaću", nadovezao se drugi.

"Nije tebe nitko ništa častio ako si za mjesec dana dobio manje od 40.000. Zaje*i ti to i radi negdje drugdje", kratko i jasno je poručio komentator.

Jedan korisnik opisao je svoje iskustvo sa studentskim poslom u Zagrebu na kojem nije bio adekvatno plaćen.

"Ne mogu ti baš pomoći savjetom, nisam pametan. Imao sam ne baš sličnu situaciju pred nekih 7 godina, ali me podsjetilo na to. Naime, u Zagrebu sam tad kao student radio za stvarno mizernu satnicu od 18 kuna. Na kraju mjeseca sam jedva prebacio 3000 kn (5 dana u tjednu, 8.30h dnevno). Uz to sam putovao skoro 1 h u jednom smjeru. Jedan mjesec mi je šef velikodušno zaokružio plaću s tipa 3160 na 3200. Nedugo nakon toga otišao sam na zapad gdje sam imao toliku satnicu, ali u eurima. Za ne puno teži posao. Uglavnom, ako i kad malo odrasteš opet naiđeš na sličan posao/šefa/muljanje, fino odi vani. Mislim da nije nikakav problem i da ćeš imati puno više para. Nije vani totalno super, ali je bolje. Uloži te pare u učenje jezika", komentirao je.

Realnost života na Balkanu

Drugi su mladiću poručili kako je izrabljivanje i prevara radnika jednostavno realnost života na Balkanu.

"Pusti. Naravno da si pokraden. Dobrodošao u Srbiju", jedan je od popularnijih komentara.

"Dakle, ako ste prijavljeni na minimum, a od šefa imate samo lijepu riječ da bi vam trebao dati više, onda zapravo nemate nikakvih alata za borbu. Ako se žalite, reći će vam da možete odustati. I naći će novo dijete. Znam da nije fer, ali nažalost tako je", slično razmišlja drugi korisnik.

"Platio si školu. Bolje da naučiš ovako rano, nego kasnije i za veće pare", poručio je treći.

"Nemaš se čega plašiti kada si u pravu. Ponašaj se kao da cijeli život radiš, bit će ti puno lakše. Ti si, vjerujem, 100 posto u pravu, ali posao u našoj divnoj zemlji ne funkcionira tako. Nemoj se osjećati glupo jer te zaje*ao. Najbolje bi ti bilo da naučiš iz ovoga kakva su ljudi stoka. Imaj u glavi uvijek da je on balvan glupi koji iskorištava klinca za sitne pare. Zapamti, ti što časte i što ti čine usluge na poslu su najgori, spremaju ti neko zlo. Pamet u glavu i uvijek razmišljaj 100 na sat. Od toga je prošlo skoro mjesec dana, a ne znam kada su ti legle pare. Trebao si se istog dana buniti. Ako mu se sad budeš žalio samo će ti reći kako nema vremena i odje*at će te. Ovo će ti biti smiješno za 10 godina", utješna je poruka jednog korisnika.

Naučio je lekciju

Stariji korisnici smatraju da će ovo iskustvo poslužiti kao životna škola 18-godišnjaku.

"Mlad si, tako smo i svi mi počeli negdje, izrabljeni za uloženi trud, gdje smo bili plaćeni dosta manje od prave vrijednosti. Ne mogu ti reći da je to normalno, naravno da nije, s obzirom gdje živimo, tako ti je. Hoće li se taj sistem nekada promijeniti, možda, kada postanemo pravna i zdrava država. Što se tiče traženja dokaza, to ti je kao dlaka u jajetu, od tog incidenta je prošlo nešto vise od mjesec dana, što misliš hoće li ti dati novce? Čisto sumnjam. To se pita odmah nakon isplate, primijetiš manjak - prijaviš. Lijepo je zaraditi prvi novac i sve, ali gledaj da uvijek prvo cijeniš i poštuješ sebe, pa tek da čuješ što će poslodavac reći. Da si ti nama živ i zdrav, doći će i taj pravi posao, znam da je teško mladima (stariji sam deset godina od tebe, radio sam i plaćao sebi tako faks), krvavo je bilo i hvatao sam se poslova 'daj sta daš' samo da se naplati. Svaki početak je težak, naići ćeš na razne ljude, bitno je da stekneš iskustvo i da znaš kako se ophoditi u tim situacijama. Želim ti puno sreće", poručio je jedan korisnik.

"Nikad ništa ne prešućuj, uvijek se bori za svoje novce i na početku postavi stvari na pravo mjesto. Nikad se nemoj bojati isprobati nešto novo, ne dozvoli da te drži mjesto. Mlad si dečko, tek pravi život kreće. Nauči reći 'ne'", nadovezao se drugi.

Jedan komentator pohvalio je mladića što je tako rano počeo raditi i zarađivati vlastiti novac.

"Ne mogu ti dati savjet, ali mogu te pohvaliti što u svojim godinama obavljaš pošten posao, a ne ležiš i ne trošiš novac svojih roditelja. Svaka čast", zaključio je.