MITSKI LIK ILI POVIJESNA OSOBA? / Od niza relikvija do raznih tekstova, mnogi tvrde da su našli dokaze postojanja Isusa Krista, no što oni uistinu otkrivaju?

Znanstvenici i kršćani stoljećima raspravljaju o Isusu u stvarnosti, tražeći dokaz da je Isus hodao zemljom prije dvije tisuće godina. Neki tvrde da je Isus mit ili izmišljotina, a ne stvarna osoba. Od slika, do tekstova, do arheoloških dokaza i drugih fizičkih dokaza, postoji mnogo dokaza da je Isus bio stvaran. Međutim, neki od ovih dokaza su problematični. Na kraju dana, što pokazuju fizički dokazi? Otkriće dokaza o raspeću iz 1968. pokazuje da je moguće pronaći fizički dokaz Isusova postojanja. U potrazi za dokazom Isusa u povijesti, postoje stotine fizičkih predmeta u kršćanskim crkvama koji su povezani s Kristom, od fragmenata križa do krune od trnja. Mnoge srednjovjekovne crkve čak su tvrdile da su pronašle Isusovu obrezanu kožicu. Ali jesu li ovi dokazi pouzdani?