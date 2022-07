Invazija izvanzemaljaca? Peta sezona serije "Stranger Things"? Portal u vremensko-prostorni kontinuum?

Stanovnici sjevernog viktorijanskog grada Mildure ostali su blago zaprepašteni u srijedu navečer kada je noćno nebo obasjao jezivi ružičasti sjaj, piše Guardian.

"Bilo je vrlo bizarno", rekla je Tammy Szumowski. "Razgovarala sam s mamom telefonom, a tata je govorio da dolazi smak svijeta."

Ipak, objašnjenje je mnogo prizemnije. Farmaceutska tvrtka Cann Group potvrdila je da svjetla dolaze iz njezine lokalne tvornice medicinskog kanabisa, gdje su zastori za zamračivanje ostali rastvoreni.

"Biljkama kanabisa potrebni su različiti spektri svjetla kako bi se potaknuo njihov rast", rekao je Rhys Cohen, viši voditelj komunikacija u Cann Group Ltd.

"Često se koristi svjetlo crvenog spektra. Obično bi objekt imao zamračene rolete koje se spuštaju noću, a u budućnosti će blokirati taj sjaj."

Proces je prilično nevjerojatan

Dr. Anne Webster, vozila se kući po mraku kada je primijetila tinjajuće ružičasto svjetlo.

"Mislila sam da je to čudno. Tamo vani nema grada… Što je to?", rekla je. "Tada sam shvatila da je Cannova lokacija za obradu tamo – ali to je ipak bio prvi put da sam vidjela taj ružičasti sjaj. Bilo je prilično čudno."

Cann Group Ltd bila je prva australska tvrtka koja je dobila licencije za uzgoj kanabisa u medicinske i istraživačke svrhe.

Dana 7. srpnja, njegov pogon Mildura dobio je svoju GMP licenciju za uzgoj i opskrbu širokog spektra medicinskih proizvoda od kanabisa unutar kuće nakon preuzimanja lokacije 2019. Prikupio je svoju prvu komercijalnu žetvu usjeva u lipnju.

Webster je rekla da je to "prilično uzbudljivo mjesto". Međutim, zbog prirode posla nalazi se na tajnoj lokaciji i nije otvoreno za javnost.

"Uzgoj kanabisa je stvarno zanimljiv, a način na koji koriste svjetla da povećaju ciklus rasta i ubrzaju cijeli proces je prilično nevjerojatan", rekla je.

"Veselim se što će mnogi drugi inovativni proizvođači doći u regiju i sa sobom donijeti svoj sjaj."

Konji su bili 'malo rastreseni'

Diljem Mildure i okolnih gradova ljudi su hrlili u svoja dvorišta i prednje trijemove kako bi fotografirali ovaj spektralni sjaj na nebu.

Suprug Alexandre Talent hranio je konje kada je primijetio da su "malo rastreseni" u srijedu navečer.

"Djeci je divljala mašta i naravno da je predstavljena tema izvanzemaljaca. Suprug i ja bili smo malo optimističniji", izjavila je žena.

Andrew Kynaston, stanovnik Red Cliffsa, bio je sa suprugom na putu kući oko 18.30 kad su ugledali svjetla.

"Izgledalo je lijepo i čudno", rekao je. Kynaston je navikao gledati zalaske sunca, ali je rekao da nikada nije vidio takav pogled.

"Dohvatio sam telefon svoje žene i snimio nekoliko slika", rekao je. "Bilo je oko 6.30 kad sam to vidio i prvo sam pomislio svašta. Tek kad sam kasnije vidio komentare, shvatio sam o čemu se radi", zaključio je.